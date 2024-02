Presidente de la Cámara se retractó: «Ella me aclaró (Barchiesi), y también el jefe de bancada, que no incurrieron en ninguna ilegalidad»

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se retractó de sus dichos, y finalmente no se aplicarán medidas disciplinarias en contra de la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, por haber celebrado su matrimonio en la Región de Valparaíso, en medio del Estado de Emergencia decretado por los incendios forestales.

«Ella me aclaró, y también el jefe de bancada, que no incurrieron en ninguna ilegalidad. El matrimonio siempre se hizo fuera de las horas prohibidas o no permitidas por el estado de emergencia», afirmó.

«Así que no hay problema, ninguno», acotó, tras la reunión del Cosena realizada en el Palacio de La Moneda.

Cabe recordar, que en horas de la mañana de este lunes, el presidente de la Cámara había informado que se encontraban evaluando las posibles medidas que podían ser tomadas respecto a este caso.

En esa oportunidad, Cifuentes indicó que si había sido “tal cual” como se ha dado a conocer en la prensa, la celebración de la boda en medio de la emergencia era un hecho de carácter grave, debido a que “una parlamentaria no puede no respetar la legislación”.

Asimismo, señaló que conversaría «con el secretario de la Cámara», Miguel Landeros, para ver «cuáles son las acciones que se pueden tomar».

Ante la lluvia de críticas, la parlamentaria republicana declaró a Emol que su matrimonio se había realizado el pasado viernes, después del almuerzo, y que no se había incurrido en ninguna ilegalidad, porque el toque de queda comenzó a regir en la mañana del sábado.

