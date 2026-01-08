Presidente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero critica designación de Jorge Quiroz

Señor Director:

Nombrar a Jorge Quiroz como ministro de hacienda es una preocupación para el país. No sólo fue el ideólogo que blindó a la industria pesquera, produciendo informes favorables a la asignación de recursos a dedo en la corrupta Ley de Pesca; también fue el autor de los mecanismos que se utilizaron en la colusión de las farmacias y los pollos.

Su designación equivale, en la práctica, a pasar «experto económico defensor de empresas, a ministro de Hacienda».

José Antonio Kast da una mala señal, ha nombrado en el cargo que maneja la billetera fiscal a un economista “Pro Empresas” y no “Pro Mercado”, que se ha alineado con la defensa de grandes empresas que protegen sus privilegios, en desmedro del mercado y la competencia.

La pesca artesanal rechaza que quienes han participado de la defensa de intereses de pocos por sobre los de la mayoría, y han propiciado la concentración económica, dirijan el destino de Chile.

Hernán Cortés

Presidente CONDEPP