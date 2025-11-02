Presidente Petro propone una cumbre en Bogotá entre América Latina y el mundo árabe para impulsar la paz

El Presidente Petro se entrevistó con Mahmud Abbas. Abordaron la formación de un gobierno transitorio en Palestina, elecciones libres y la solución de dos Estados con fronteras de 1967. Propusieron que EE.UU. reconozca a Palestina y una conferencia que una a América Latina, el Caribe y el mundo árabe.

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Presidente Petro propone realizar en Bogotá una Conferencia Internacional Latinoamérica-Caribe-Mundo Árabe para la Paz

En su cuenta oficial de X, el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre los detalles de la entrevista sostenida con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Durante el encuentro, los mandatarios abordaron la propuesta de conformar un gobierno transitorio de reconstrucción en Palestina y la celebración de elecciones libres en toda Palestina y en todo Israel. El Presidente Petro enfatizó la necesidad de superar la crisis de rehenes y la violencia actual para dar inicio al «verdadero proceso de Paz», el cual definió como la constitución de dos Estados: Israel y Palestina, basándose en las fronteras anteriores a 1967.

En cuanto al rol de la comunidad internacional, se mencionó específicamente al gobierno de los Estados Unidos, señalando que la administración del Presidente Trump tiene la oportunidad de comenzar el proceso de paz mediante el reconocimiento oficial del Estado Palestino.

La conversación también giró en torno a la unidad del pueblo palestino en su diversidad y la cohesión del pueblo árabe. Como parte de una iniciativa diplomática más amplia, el Presidente Petro propuso la realización de una conferencia en Bogotá que una a Latinoamérica, el Caribe y el mundo árabe.

Como un gesto de profundo significado simbólico, el Presidente Petro recibió de su homólogo palestino «la llave del retorno a casa».

Ver publicación original:

