Presidente Xi Jinping: «Rusia y China han dado pasos efectivos para hacer realidad la verdadera multipolaridad»

En vísperas de la visita a Rusia del presidente de China, Xi Jinping, medios rusos han publicado un artículo suyo titulado ‘Avanzar con paso firme hacia nuevas perspectivas de amistad, cooperación y desarrollo conjunto entre China y Rusia’, en el que el mandatario asiático hace una evaluación de las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín.

El presidente chino recalca que las relaciones entre ambas naciones, que califica como «socios estratégicos de un compromiso global» y «principales potencias mundiales», se desarrollan impulsadas por «un fuerte motor interno» y «se basan en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque contra terceros».

«Los lazos bilaterales, maduros y estables, cobran cada vez más fuerza y ​​​​sirven de referencia de un nuevo tipo de relaciones interestatales caracterizadas por el respeto mutuo , la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa» .

Xi enfatiza que, pese a «las turbulencias mundiales» ya otras dificultades surgidas a lo largo de más de 70 años, las relaciones chino-rusas «han resistido la prueba de fortaleza» y se ha mantenido la «imperecedera amistad» .

Cooperación bilateral

Xi subraya los fuertes vínculos económicos que unen a ambos países, lo que queda reflejado en los 190.000 millones de dólares de su actividad comercial registrados en 2022, una cifra récord que supone un incremento del 116 % respecto a hace una década.

Más allá del intercambio comercial, el mandatario chino señala que las dos potencias llevan a cabo varios proyectos de cooperación de importancia estratégica en energía, espacio, aviación e interconexión de transportes, al tiempo que cooperan en nuevos sectores, como la innovación científica y tecnológica y el comercio electrónico transfronterizo.

Defensores de la multipolaridad

Respecto a los enfoques de ambos países en política internacional, Xi enfatiza que tanto Pekín como Moscú defienden «el sistema internacional centrado en la ONU y el orden mundial basado en el derecho internacional» y se esfuerzan en «promover la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales».

«Hemos dado pasos efectivos para hacer realidad la verdadera multipolaridad, promover los valores humanos y abogar por el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones internacionales y de una comunidad de destino común para toda la humanidad «, asevera.

El mandatario recuerda que el mundo actual experimenta «cambios profundos» y defiende que «la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo son tendencias históricas incontenibles». «La multipolaridad, la globalización económica y la democratización de las relaciones internacionales son tendencias irreversibles», recalca.

«Al mismo tiempo, los desafíos a la seguridad, tanto tradicionales como no tradicionales, aumentan rápidamente. Los actos de hegemonía, despotismo e intimidación causan graves daños al mundo», agrega Xi, que advierte del «largo camino por recorrer» que aún queda «para reconstruir la economía mundial».

«La comunidad internacional es muy consciente de que ningún país del mundo es superior a otro».

Xi insiste en que no existe «un modelo único de gobernanza ni un orden mundial en el que un solo país tenga la última palabra». «La solidaridad y la paz en un mundo sin divisiones y agitaciones son de interés común para toda la humanidad», puntualiza.

Soluciones al conflicto en Ucrania

En cuanto a la crisis ucraniana, Xi reitera que su país mantiene «una postura objetiva e imparcial» y aboga por una solución pacífica del conflicto.

«Se encontrará una salida racional a la crisis ucraniana y el camino hacia una paz duradera y una seguridad integral en el mundo si todos se guían por el concepto de seguridad común , integral, cooperativa y sostenible y siguen adelante con el diálogo y las consultas de manera equitativa, prudente y pragmática», manifiesta.

Objetivos de la visita

El presidente chino sostiene que su visita al país euroasiático «tiene por objeto fortalecer la amistad, la cooperación y la paz».

En este sentido, subrayar la necesidad de reforzar la coordinación política, desarrollar la cooperación inversora, incrementar el comercio y «explorar nuevos puntos de crecimiento», además de «estrechar los lazos culturales» y «promover los intercambios humanos», entre otras cosas.

Visita de Xi a Rusia

Este lunes, Xi llegará en una visita de Estado a la capital rusa, Moscú. Se prevé que la visita se prolongue hasta el miércoles 22 de marzo. Durante su estancia, el mandatario chino mantendrá una serie de conversaciones, incluidos diálogos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro, Mijaíl Mishustin.

La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, subrayó que será un encuentro «por la amistad y la paz» . «La forma en que China y Rusia desarrollan una asociación estratégica de coordinación es totalmente diferente de lo que han estado haciendo ciertos países , como aferrarse a la mentalidad de la Guerra Fría, confabularse con otras naciones, crear camarillas y avivar la confrontación entre bloques, además de participar en prácticas hegemónicas, dominantes e intimidatorias”, resaltó.

Fuente RT

