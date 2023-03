Xi Jinping propuso «Iniciativa de la Civilización Global»

El 15 de marzo de 2023, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente chino, Xi Jinping, asistió a la Reunión de Alto Nivel del PCCh en Diálogo con Partidos Políticos Mundiales en Beijing y pronunció un discurso principal titulado “Unir las manos en el camino hacia la modernización”. Enfatizó que, frente a una serie de preguntas en torno a la modernización, los partidos políticos, como fuerza importante que dirige e impulsa el proceso de modernización, tienen el deber de dar respuestas. Dado que su propio futuro está estrechamente relacionado con el de otros países y pueblos, el PCCh se esforzará por brindar nuevas oportunidades para el desarrollo mundial, inyectar un nuevo ímpetu a la exploración de los caminos de la humanidad hacia la modernización y hacer nuevas contribuciones a la teoría y la práctica de la modernización de la humanidad a medida que hace nuevos progresos en la modernización china.

Xi Jinping subrayó que la historia del desarrollo humano está llena de giros y vueltas. Del mismo modo, el trayecto de cada país para explorar el camino hacia la modernización también es arduo. En el mundo de hoy, múltiples desafíos y crisis están entrelazados. La recuperación económica mundial sigue siendo lenta, la brecha de desarrollo se está ampliando, el entorno ecológico se está deteriorando y la mentalidad de la Guerra Fría aún persiste. El proceso de modernización de la humanidad ha llegado una vez más a una encrucijada de la historia. En vista de esto, el presidente chino presentó cinco propuestas: es necesario poner al pueblo en primer lugar y asegurarse de que la modernización esté centrada en la gente; es menester adherirse al principio de independencia y explorar caminos diversificados hacia la modernización; hace falta defender los principios fundamentales y abrir nuevos caminos y garantizar la continuidad del proceso de modernización; es imperativo ayudar a otros a tener éxito al buscar el propio éxito y asegurarse de que todos puedan disfrutar de los resultados de la modernización; hay que seguir adelante con la empresa y garantizar un liderazgo firme sobre la modernización.

Xi Jinping indicó que hacer realidad la modernización es un sueño que el pueblo chino se ha esforzado por cumplir desde los tiempos modernos. El viaje de más de 100 años que ha recorrido el PCCh para unir y guiar al pueblo chino en la búsqueda de la revitalización nacional constituye también una exploración del camino hacia la modernización. Gracias a los esfuerzos incansables de varias generaciones, se ha encontrado el camino chino hacia la modernización. La modernización china tiene sus raíces en las condiciones nacionales de China y también se basa en la experiencia de otros países; lleva la impronta de la historia y la cultura tradicional y también contiene elementos modernos; brinda beneficios al pueblo chino y también promueve el desarrollo común del mundo. Se trata de un camino seguro para construir una nación más fuerte y lograr la revitalización de la nación china. Es también un camino que China debe recorrer para buscar el progreso de la humanidad y la armonía para el mundo entero.

Xi Jinping destacó el compromiso del PCCh con la búsqueda de un desarrollo de alta calidad y la promoción del crecimiento y la prosperidad mundiales. “Aceleraremos la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo que promueva una apertura de alto nivel y una expansión constante del acceso al mercado, por lo que la puerta de China solo se abrirá más”, señaló el mandatario chino, quien luego afirmó: “A medida que modernicemos aún más nuestro sistema industrial, proporcionaremos al mundo más y mejores productos fabricados y creados en China, y un mercado chino de mayor escala y mayor demanda”. “Seguiremos apoyando y ayudando a los países en desarrollo en su búsqueda de un desarrollo, industrialización y modernización más rápidos y ofreceremos soluciones y fortaleza chinas para reducir la brecha Norte-Sur y lograr un desarrollo común”, dijo Xi Jinping. También expresó la voluntad del PCCh de trabajar con los partidos políticos de todos los demás países para promover el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, acelerar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), fomentar nuevos impulsores para el desarrollo global y construir una comunidad global de desarrollo.

Xi Jinping señaló el compromiso del PCCh con la salvaguardia de la equidad y la justicia internacionales y la promoción de la paz y la estabilidad mundiales. Al avanzar en la modernización, China no seguirá el viejo camino de la colonización y el saqueo, ni el camino torcido que tomaron algunos países para buscar la hegemonía una vez que se fortalecieron. Lo que persigue China es el curso correcto de desarrollo pacífico. “Buscamos arreglar las diferencias a través del diálogo y resolver las disputas a través de la cooperación; y nos oponemos resueltamente a la hegemonía y la política de poder en todas sus formas; abogamos por la solidaridad y la mentalidad de ganancia compartida en el manejo de desafíos de seguridad complejos e interrelacionados para establecer una arquitectura de seguridad imparcial y justa que sea construida y compartida por todos”, afirmó Xi. El mundo no necesita una nueva Guerra Fría. La práctica de avivar la división y el enfrentamiento en nombre de la democracia es en sí misma una violación del espíritu de la democracia. No recibirá ningún apoyo, y lo que trae es solo un daño interminable. Una China modernizada fortalecerá la fuerza para la paz mundial y la justicia internacional. Independientemente de la etapa de desarrollo a la que llegue, China nunca buscará la hegemonía o la expansión.

Xi Jinping enfatizó el compromiso del PCCh con la promoción de los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y el fomento del progreso de las civilizaciones humanas. Los diferentes países y regiones del mundo actual han elegido distintos caminos hacia la modernización, que tienen sus raíces en sus singulares y largas civilizaciones. Todas las civilizaciones creadas por la sociedad humana son espléndidas, de las cuales saca su fuerza el impulso modernizador de cada país y proviene su singularidad. Estas civilizaciones, trascendiendo el tiempo y el espacio, han realizado conjuntamente una contribución relevante al proceso de modernización de la sociedad humana. La modernización china, como una nueva forma de avance humano, realizará un aprendizaje mutuo con otras civilizaciones de todo el mundo y hará que el jardín de las civilizaciones del mundo sea más colorido.

Xi Jinping indicó que, como el futuro de todos los países está estrechamente conectado, la tolerancia, la convivencia, los intercambios y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones desempeñan un papel insustituible para avanzar en el proceso de modernización de la humanidad y hacer florecer el jardín de las civilizaciones del mundo. En este sentido, Xi Jinping propuso la Iniciativa de la Civilización Global.

—Es imperativo abogar conjuntamente por el respeto a la diversidad de civilizaciones en el mundo. A los países les incumbe defender los principios de igualdad, aprendizaje mutuo, diálogo e inclusión entre civilizaciones, y permitir que los intercambios culturales trasciendan el distanciamiento, que el aprendizaje mutuo supere los enfrentamientos y que la coexistencia trascienda los sentimientos de superioridad.

—Es necesario abogar en común por los valores comunes de la humanidad. La paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad son aspiraciones comunes de todos los pueblos. Los países deberían tener la mente abierta para apreciar las percepciones de valores de diferentes civilizaciones y abstenerse de imponer sus propios valores o modelos a los demás y de avivar la confrontación ideológica.

—Hace falta abogar codo con codo por la importancia de la herencia y la innovación de las civilizaciones. Los países necesitan aprovechar al máximo la relevancia de sus historias y culturas en los tiempos actuales, e impulsar la transformación creativa y el desarrollo innovador de sus excelentes culturas tradicionales.

—Es menester abogar mancomunadamente por fuertes intercambios y cooperación culturales y entre pueblos a nivel internacional. Los países deberían explorar la construcción de una red global para el diálogo y la cooperación entre civilizaciones, enriquecer los contenidos de los intercambios y ampliar las vías de cooperación para promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de todos los países y promover conjuntamente el progreso de las civilizaciones humanas.

Xi Jinping subrayó que el PCCh está comprometido a fortalecer los intercambios y la cooperación con otros partidos políticos para perseguir juntos la causa justa. El PCCh se encuentra en disposición de profundizar las interacciones con partidos y organizaciones políticos de otros países para expandir la convergencia de ideas e intereses. También espera aprovechar la fuerza de un nuevo tipo de relaciones interpartidistas para la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y profundizar y ampliar las asociaciones globales, consolidando y mejorando las asociaciones con los partidos políticos mundiales. El PCCh está dispuesto a compartir experiencias en materia de gobernación del partido y del país con partidos y organizaciones políticos de otros países, para avanzar de manera mancomunada en el camino hacia la modernización y dar grandes pasos para promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Antes de terminar, Xi Jinping señaló que es probable que haya contratiempos en el viaje de la humanidad hacia la modernización, pero el futuro es brillante. ¡El PCCh está dispuesto a trabajar con todas las partes para garantizar que los diferentes impulsos de modernización formen una fuerza poderosa que promueva la prosperidad y el progreso del mundo y avance sin parar en el largo río de la historia!

El presidente del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica y presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; el presidente del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y presidente del Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit; el secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra; el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente venezolano, Nicolás Maduro; el presidente del Partido Progresista Serbio (SNS, por sus siglas en serbio) y presidente de Serbia, Aleksandar Vučić; el presidente del Partido del Pueblo de Mongolia (PPM) y primer ministro mongol, Luvsannamsrai Oyun-Erdene; el presidente del Partido Popular de Liberación de Timor Oriental y primer ministro del país, Taur Matan Ruak; el líder del Partido Pangu y primer ministro de Papúa Nueva Guinea (PNG), James Marape; el líder del Congreso Democrático Nacional de Granada y primer ministro granadino, Dickon Mitchell; el presidente del Consejo Supremo del partido Rusia Unida, Boris Gryzlov; el presidente del partido Amanat de Kazajistán, Erlan Qoşanov; y la tesorera de la Unión por la República de Togo y presidenta de la Asamblea Nacional de Togo, Yawa Djigbodi Tségan, entre otras personas, pronunciaron discursos en el evento. Extendieron cálidas felicitaciones por la celebración exitosa del XX Congreso Nacional del PCCh y felicitaron calurosamente a Xi Jinping por haber sido reelegido secretario general del Comité Central del PCCh, presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central de China. También elogiaron con entusiasmo los logros y cambios históricos en la nueva era en los últimos diez años, respondieron activamente a las políticas y propuestas presentadas por el secretario general Xi Jinping en su discurso principal, y expresaron la voluntad de trabajar con el PCCh para desempeñar adecuadamente un papel impulsor y de liderazgo en el proceso de modernización.

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario del Secretariado Central, asistió a la reunión y pronunció un discurso de resumen. Señaló que el secretario general Xi Jinping pronunció un discurso principal, en el que detalló sistemáticamente la comprensión del PCCh sobre la exploración del camino hacia la modernización, propuso la Iniciativa de la Civilización Global y manifestó el sincero deseo del PCCh de trabajar con los partidos políticos de todos los demás países para avanzar en sus causas de la modernización con sus propias características, impulsar los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de todo el mundo y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Esto demuestra el coraje político y el sentido de responsabilidad del PCCh en la respuesta a los desafíos comunes de la humanidad y proporciona una solución china para impulsar el proceso de modernización mundial y fomentar el progreso de las civilizaciones humanas. El PCCh tiene la voluntad de trabajar con partidos y organizaciones políticos de otros países para asumir juntos su responsabilidad de explorar el camino hacia la modernización y promover el progreso de las civilizaciones, a fin de avanzar de la mano en la expedición encaminada a promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Wang Yi, Yin Li, Li Shulei, Qin Gang y otros asistieron al evento.

La Reunión de Alto Nivel del PCCh en Diálogo con Partidos Políticos Mundiales se llevó a cabo bajo el tema “El camino hacia la modernización: la responsabilidad de los partidos políticos”. Asistieron al encuentro líderes de más de 500 partidos y organizaciones políticas de más de 150 países.

Nota publicada originalmente el 16 de marzo de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China.