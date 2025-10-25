Prevaricación, cohecho y violación de secreto: Los delitos por los que se acusa al exfiscal Manuel Guerra

Fiscalía presenta querella contra exfiscal Manuel Guerra

De acuerdo con información difundida por CNN Chile, este miércoles 24 de octubre la Fiscalía presentará una querella en contra del exfiscal Manuel Guerra, quien fuera encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó a la cadena noticiosa que la acción legal se interpondrá formalmente esta tarde y contendrá cargos por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho.

La investigación contra el expersecutor se originó tras la revelación de una serie de conversaciones que este mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, en el contexto del denominado «caso Audios». Según un reportaje de Ciper del año 2024, en uno de esos diálogos ambos hablaban de coordinarse con una tercera persona, identificada como «Andrés», para encontrar una «salida» al alto connotación pública caso Penta, lo que puso en alerta a las autoridades.

La indagatoria se centra en eventuales conductas delictivas cometidas por Guerra mientras estaba a cargo de causas de gran repercusión pública, no solo el caso Penta, sino también otras como Exalmar. La querella presentada por el Ministerio Público marca un hito judicial al dirigirse contra un ex alto mandro de la propia institución, acusado de graves delitos en el ejercicio de sus funciones.