Prevaricación, cohecho y violación de secreto: Los delitos por los que se acusa al exfiscal Manuel Guerra

La Fiscalía presentó una querella contra el exfiscal Manuel Guerra por prevaricación, violación de secreto y cohecho, causa que surge del "caso Audios", donde diálogos con su abogado revelarían intentos de manipular causas emblemáticas como Penta, según Ciper.

Prevaricación, cohecho y violación de secreto: Los delitos por los que se acusa al exfiscal Manuel Guerra
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Fiscalía presenta querella contra exfiscal Manuel Guerra

De acuerdo con información difundida por CNN Chile, este miércoles 24 de octubre la Fiscalía presentará una querella en contra del exfiscal Manuel Guerra, quien fuera encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Ver también / Chats revelan rol del exfiscal Guerra en caso Penta: Contacto con Chadwick y maniobras para favorecer a cercano de Piñera

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó a la cadena noticiosa que la acción legal se interpondrá formalmente esta tarde y contendrá cargos por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho.

Ver reporte CNN – Chile (Video)

La investigación contra el expersecutor se originó tras la revelación de una serie de conversaciones que este mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, en el contexto del denominado «caso Audios». Según un reportaje de Ciper del año 2024, en uno de esos diálogos ambos hablaban de coordinarse con una tercera persona, identificada como «Andrés», para encontrar una «salida» al alto connotación pública caso Penta, lo que puso en alerta a las autoridades.

La indagatoria se centra en eventuales conductas delictivas cometidas por Guerra mientras estaba a cargo de causas de gran repercusión pública, no solo el caso Penta, sino también otras como Exalmar. La querella presentada por el Ministerio Público marca un hito judicial al dirigirse contra un ex alto mandro de la propia institución, acusado de graves delitos en el ejercicio de sus funciones.

Relacionados

Seguel Alfredo

De las clases de ética a los pantallazos: Vocera del comando de Jara denuncia acoso digital del exfiscal Manuel Guerra

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Caso Hermosilla: Nicolás Sepúlveda detalla el rol “influyente” de Andrés Chadwick en los chats

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Aysén: Formalizan a exfiscal regional Carlos Palma por enviarle a Hermosilla información reservada sobre un decomiso de cocaína

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Digital Harassment Allegations: Jeannette Jara's Spokeswoman Accuses Former Prosecutor Manuel Guerra

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Fiscalía decide no perseverar en causa por prevaricación y cohecho contra hijo de juez de la Corte Suprema

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Trama de poder: chats Hermosilla–Vargas revelan filtración desde la PDI a favor de SQM y maniobras para cargos en cortes

Hace 21 horas
Seguel Alfredo

Presidio perpetuo para exfiscal militar Podlech: ejecutaron a 7 detenidos en polígono de tiro del Ejército en Temuco

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Carlos Palma será el primer fiscal formalizado por caso Hermosilla: Acusado de filtrar antecedentes en causa sobre narcotráfico

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Chats inéditos de Hermosilla: Fiscalía analiza 22 conversaciones con figuras del gobierno de Piñera y abogados penalistas

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano