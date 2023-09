Prófugos dos de los condenados por el asesinato de Víctor Jara

Denuncian que Nelson Haase Mazzei y Juan Jara Quintana, condenados por el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, estarían prófugos.

En fallo unánime, el lunes 28 de agosto, la Segunda Sala de la Corte Suprema, dictó sentencia definitiva en contra siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director de prisiones, a la época de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en Santiago.

De esta forma, fueron condenados: Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados. En tanto, el otrora oficial Rolando Melo Silva deberá purgar 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

Cabe consignar que el martes reciente, el brigadier del Ejército chileno en retiro Hernán Carlos Chacón Soto, se suicidó a instantes antes de que fuera a ser detenido y trasladado a la cárcel de Puntateuco para comenzar a cumplir su pena.

Este viernes por la noche, trascendió que otros dos condenados, estarían prófugos. El periodista Luis Narváez, publicaba en su cuenta de twitter: “Urgente, #PROFUGOS: fuentes judiciales y policiales me confirman que NELSON HAASE MAZZEI y JUAN JARA QUINTANA, ex oficiales de Ejército, condenados por crimen de #VictorJara y #LitreQuiroga están prófugos luego que no fueran localizados en los domicilios que habían informado..”

Urgente, #PROFUGOS: fuentes judiciales y policiales me confirman que NELSON HAASE MAZZEI y JUAN JARA QUINTANA, ex oficiales de Ejército, condenados por crimen de #VictorJara y #LitreQuiroga están prófugos luego que no fueran localizados en los domicilios que habían informado… pic.twitter.com/DEC3p0kEHw — LUIS NARVAEZ (@LUISNARVAEZ) September 2, 2023

El hecho también era replicado por el medio Piensa Prensa: “FUGADOS | URGENTE los ex integrantes del @Ejercito_Chile NELSON HAASE MAZZEI y JUAN JARA QUINTANA condenados por los crímenes de Victor Jara y Litre Quiroga se dieron a la fuga. La policia los fue a detener a sus domicilios y no fueron localizados”

FUGADOS | URGENTE

los ex integrantes del @Ejercito_Chile NELSON HAASE MAZZEI y JUAN JARA QUINTANA condenados por los crímenes de Victor Jara y Litre Quiroga se dieron a la fuga. La policia los fue a detener a sus domicilios y no fueron localizados

via @LUISNARVAEZ pic.twitter.com/0Vv42z3x5X — PIENSAPRENSA 330.154 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 2, 2023

Otras cuentas de difusión también han hecho eco a la situación:

🔴 Urgente



Los cobardes que cometieron los crímenes en contra de Víctor Jara y de Litre Quiroga se encuentran prófugos.



Nelson Haase Mazzei y Juan Jara Quintana, ex oficiales del ejército, condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a… pic.twitter.com/W7AMxMSDfM — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 2, 2023

Seguir leyendo más…