Proyecto de ley busca incorporar el respeto animal como principio clave en la educación chilena

Proyecto de ley busca incorporar el respeto animal como pilar educativo

Este miércoles 10 de septiembre fue ingresado al Congreso un proyecto de ley que propone modificar la Ley General de Educación (Ley N° 20.370), para establecer como principio inspirador del sistema educativo chileno la conciencia sobre el respeto animal.

La iniciativa, impulsada por los diputados Andrés Giordano Salazar y Claudia Mix Jiménez, busca fortalecer la formación en empatía, sostenibilidad y convivencia pacífica desde la educación parvularia hasta la enseñanza media.

La propuesta surge como una respuesta concreta a los desafíos actuales en materia de sostenibilidad ambiental, salud mental infantil, prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente los ODS 4 (educación de calidad) y 15 (vida de ecosistemas terrestres), el proyecto incorpora fundamentos científicos, pedagógicos y éticos.

Entre los argumentos que sustentan la propuesta se encuentra la existencia de una base neurobiológica para la empatía, el impacto positivo del vínculo con animales en el bienestar socioemocional, y la evidencia que vincula el maltrato animal en la infancia con conductas violentas en la adultez. Asimismo, se destacan experiencias comparadas en países como España, Alemania y Austria, que ya han integrado el respeto animal y la conciencia ecológica en sus sistemas educativos.

El proyecto de ley plantea, en su núcleo, la incorporación del siguiente párrafo en la Ley N° 20.370: “El sistema educativo deberá, además, promover la conciencia sobre el respeto animal, incorporando en la formación de los estudiantes la protección de los animales, su reconocimiento como seres sintientes y el valor de la diversidad biológica para la vida en el planeta. Este enfoque buscará cultivar la empatía, la responsabilidad y el cuidado de todas las formas de vida.”

Además, se establece un plazo de 12 meses para que el Ministerio de Educación dicte las normas reglamentarias que aseguren su implementación gradual y efectiva.

Una de las impulsoras clave detrás de este proyecto es la activista y defensora de los animales Eliana Albasetti, quien ha trabajado junto a expertos y organizaciones para respaldar con evidencia esta propuesta. En sus palabras:

“Este proyecto nace desde el corazón, con la convicción de que Chile necesita una educación que tenga como pilares la empatía y el respeto por los animales. No se trata solo de una modificación legal, sino de una apuesta por un futuro más justo y compasivo. Si enseñamos a nuestros niños y niñas a respetar la vida en todas sus formas, estaremos construyendo una sociedad más consciente y menos violenta.”

La activista también destacó el apoyo del psicólogo Gonzalo Arias, especialista en niñez, así como de múltiples fundaciones y organizaciones animalistas que han sido “motor e inspiración para este paso histórico”.

La iniciativa será revisada en las próximas semanas por las comisiones correspondientes y podría marcar un antes y un después en la forma en que la educación chilena aborda los vínculos con los animales y el medio ambiente.