Publican en Diario Oficial ley que prohíbe la experimentación en animales para cosmética en Chile

La ley número 21.646 que modifica el Código Sanitario para prohibir la experimentación en animales con miras a la elaboración de productos cosméticos, así como la importación y comercialización de estos productos, fue publicada por el Diario Oficial este viernes 26 de enero.

La iniciativa, impulsada por ONG Te Protejo y Humane Society International desde el año 2017, fue aprobada por unanimidad el 20 de diciembre por la sesión plena del Senado, con 27 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Estamos felices! 🥹 La ley n° 21.646 impulsada por ONG Te Protejo, fue publicada en el Diario Oficial de la República este 26 de enero, posicionando a Chile como el cuarto país en América Latina en legislar en esta materia 🐇🐁. #LeyTesteoAnimal #BeCrueltyFree @HSIGlobal pic.twitter.com/30RWAtZGs6 — Te Protejo (@TeProtejo) January 26, 2024

Detalles de la ley

La ley número 21.646 manifiesta expresamente que se prohíbe el uso de animales para la realización de pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal, y de todos y cada uno de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales.

Asimismo, a efectos de garantizar la protección de la salud humana, los fabricantes deberán utilizar métodos alternativos de pruebas que no involucren animales para demostrar la seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal, y de todos y cada uno de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales, reconocidos por el Instituto de Salud Pública o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

También se prohíbe la venta, comercialización, importación e introducción en el mercado nacional de productos cosméticos, de higiene y odorización personal cuyos ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales hubieren sido probados en animales para demostrar su seguridad y eficacia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Excepcionalmente, estas prohibiciones no se aplicarán a las pruebas en animales si es solicitado por el Instituto de Salud Pública (ISP), en el ejercicio de sus atribuciones, luego de demostrar por medio de resolución fundada que, para ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales de un producto, se cumplen las siguientes condiciones:

-Que no exista método o estrategia alternativa al uso de animales reconocida por el ISP o por la -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

-Que los ingredientes estén sujetos a restricción en su concentración para uso cosmético, los cuales son enlistados en la base de datos de ingredientes cosméticos utilizada por el ISP.

-Que el ingrediente cosmético se use ampliamente y no pueda ser reemplazado por otro ingrediente capaz de cumplir con una función similar.

Hito en el derecho animal del país

“Luego de años de campaña y trabajo por los animales, estamos sumamente emocionadas de poder materializar nuestros esfuerzos con la publicación de la ley que será un hito en el derecho animal del país, y evitará que cientos de miles de animales sean utilizados en Chile para experimentos, que sabemos son innecesarios ya que contamos con mejores alternativas”, indicó Nicole Valdebenito, Directora de Concientización e Incidencia de ONG Te Protejo.

La aprobación de esta ley ha sido respaldada por la campaña internacional #BeCrueltyFree de Humane Society International, y apoyada por el cortometraje animado #SaveRalph que logró más de 150 millones de reproducciones en todo el mundo, y más de 865 millones de etiquetas en TikTok, demostrando que es de interés de la ciudadanía lo que ocurre con los animales de laboratorio.

“Nuestra misión es trabajar por eliminar la experimentación en la industria en América Latina, por lo que ver años de sueños, campañas, activaciones, recolección de firmas, reuniones y audiencias de lobby dar frutos, nos demuestra que es posible generar cambios por los animales si trabajamos colaborativamente con todos los actores del ecosistema. Agradecemos a todas las entidades involucradas en el avance de esta ley, en especial a la industria cosmética nacional que ha sido un ejemplo de colaboración en esta materia” añadió Daniela Medina, Directora de Administración y Finanzas de ONG Te Protejo.

El proyecto de ley boletín 13.966-11 fue presentado a fines de 2020 con el apoyo del diputado Vlado Mirosevic (PL) y una bancada transversal de congresistas, y fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en diciembre del 2021 por unanimidad.

Posteriormente, contó con el apoyo del senador Juan Luis Castro presidente de la Comisión de Salud, para su paso por Comisión de Salud del Senado el pasado 23 de noviembre, y finalmente por el pleno del Senado en diciembre.

“Quiero agradecer al Senado por aprobar nuestra ley que prohíbe el testeo de cosméticos en animales y su comercialización. Estamos felices por lograr aprobar esta ley animalista, y agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron esta iniciativa”, señaló el diputado Mirosevic.

¿Cuándo entrará en vigor la ley?

La norma entrará en vigor doce meses después de esta publicación en el Diario Oficial, siendo aplicable la prohibición a todos los productos cosméticos, de higiene y odorización personal que entren al mercado, se comercialicen y se importen una vez que la ley entre en vigencia, por tanto, los productos que ya se encuentran en el mercado no se ven afectados por esta prohibición.

“Como pilar de nuestra filosofía, en Lush celebramos con mucho entusiasmo la reciente aprobación de la legislación en Chile que prohíbe los ensayos con animales, debido a que refleja y respalda valores fundamentales que hemos sostenido desde nuestros inicios. Agradecemos el constante trabajo de ONG Te Protejo, este logro fortalece nuestro compromiso ético y demuestra la importancia de unirse con organizaciones con las cuales compartimos valores, sobre todo considerando que la innovación y adaptación son fundamentales para elevar continuamente los estándares de la industria” manifestó Jacqueline Varas, directora comercial de Lush en Chile.

En la actualidad, 44 países han prohibido estas prácticas, como India, Taiwán, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Guatemala, Australia, México, Colombiay 12 estados de Brasil. Dichas pruebas también están prohibidas en Turquía, Israel, Noruega, Islandia, Suiza y en los estados estadounidenses de California, Illinois, Nevada, Virginia, Maine, Hawaii y Nueva Jersey.

Puedes conocer más de esta ley y sus implicancias en la página web de ONG Te Protejo www.ongteprotejo.org.

