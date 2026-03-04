PucónxPalestina desmiente a embajador de Israel y acusan graves faltas a la verdad

Señalan al diplomático por distorsionar la realidad del conflicto y de agraviar al Estado chileno con acusaciones de discriminación religiosa.

Tras la entrevista para BioBio del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, la agrupación PucónxPalestina rebatió las polémicas declaraciones del diplomático. Uno de los voceros de la organización, quien solicitó anonimato por el hostigamiento recibido, calificó como «gravísimo» que un representante extranjero acuse a las instituciones y autoridades chilenas de actuar bajo criterios discriminatorios y antisemitas.

Desde la agrupación señalaron que el embajador cruzó una línea delicada al asegurar que en Chile sancionan a las personas por su origen y no por sus infracciones. Sobre este punto, el vocero señaló que el diplomático «directamente acusa a la institucionalidad chilena de ser antisemita y de procesar ciudadanos israelíes por ser judíos y no por los actos que cometieron», sostuvo.

Uno de los puntos que mayor indignación causó fue el cuestionamiento de Lewi hacia el aparato de justicia chileno, poniendo de ejemplo el caso de Rotem Singer en Torres del Paine, cuya culpabilidad fue ratificada por la Corte Suprema. Al respecto, el representante señaló que el embajador «pone en cuestión los veredictos de la institucionalidad chilena, del poder judicial chileno, diciendo directamente que él es inocente y que no inició el fuego».

Respecto a la implementación del plan de paz en Gaza, PucónxPalestina denunció que Lewi entrega información que contradice las acciones de su propio gobierno, intentando instalar la idea de que la Fase 2 no se ha implementado como por razones externas, lo que no sería así: “no hay ninguna autoridad israelí que haya manifestado ni intenciones ni deseos de abandonar Gaza de momento, muy por el contrario», explicó el vocero para El Ciudadano.

También aclaran sobre la declaración de la expropiación de 200 hectáreas en Cisjordania, donde la organización criticó la actitud del diplomático ante las preguntas de la prensa de Biobío y su versión sobre los beneficios para los palestinos. El vocero rebatió esta idea señalando que «las 200 hectáreas expropiadas no van a ser entregadas a palestinos ni a sus reales dueños, van a ser administradas por el Estado de Israel”, señalando además que los acuerdos de Oslo tampoco dicen que Israel tenga la soberanía de esas tierras.

La agrupación también defendió su campaña visual en Pucón, la cual fue tildada de «discriminatoria» por Lewi, aclarando que su postura contra el genocidio no es un ataque religioso. «Si consideras que una señalética contra el genocidio te discrimina, entonces es porque te pusiste el poncho de genocida y no porque te sientas discriminado por tu nacionalidad o tu religión», subrayaron.

Finalmente, PucónxPalestina hizo un llamado a la comunidad chilena a mantener un juicio crítico frente a los discursos, ya que «al embajador no le podemos pedir que sea transparente, que no falte a la verdad», pero que esperan que el público general se informa más, concluyendo que seguirán trabajando en red con otras organizaciones por Palestina.