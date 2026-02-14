Punta Peuco y rasgos psicopáticos: Estudio evaluó a 101 ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad

Estudio inédito expone alto perfil psicopático en 101 condenados por lesa humanidad

En un reportaje publicado por The Clinic, se da cuenta del primer estudio científico directo realizado en Chile a condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. La investigación, liderada por las psicólogas Elizabeth León-Mayer y Joanna Rocuant, evaluó a 101 internos —equivalente al 84% de la población penal— utilizando la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), instrumento desarrollado por el psicólogo canadiense Robert D. Hare y validado internacionalmente. Según consigna la publicación, los resultados fueron publicados en el Journal of Criminal Justice, en un artículo firmado también por el propio Hare, Jorge Folino y Craig S. Neumann.

El hallazgo central, de acuerdo a lo detallado por The Clinic, revela que los condenados obtuvieron un puntaje promedio de 21,06 en psicopatía, cifra prácticamente idéntica a la de delincuentes comunes (20,93). Sin embargo, al desagregar los factores, emergió una diferencia significativa: niveles excepcionalmente altos en el componente interpersonal-afectivo —frialdad emocional, manipulación y ausencia de culpa—, ubicándose cerca del percentil 92 respecto de muestras internacionales. Un 10% alcanzó el puntaje máximo en esa dimensión, fenómeno que entre delincuentes comunes apenas llega al 0,5%. En contraste, los internos presentaron baja impulsividad y escaso descontrol conductual.

Las entrevistas clínicas incluyeron episodios que reflejan esa disociación entre discurso público y vivencia interna. León-Mayer relató que al preguntar por las víctimas, uno respondió: “¿Qué víctima? Yo solo maté comunistas”. Al consultarle si estaba arrepentido, contestó: “¿Por qué voy a estar arrepentido?”. La psicóloga añadió: “Yo quedé helada” al verlo al día siguiente en televisión pidiendo perdón junto a un sacerdote. Rocuant, por su parte, afirmó: “En términos de impulsividad en general las conductas eran más bien planificadas, no eran impulsivas, eran organizadas”, subrayando que no existía desborde, sino convicción y planificación.

El perfil predominante descrito en la investigación corresponde al denominado “callous–conning”: sujetos fríos, calculadores y funcionales socialmente, capaces de ejercer violencia extrema sin remordimiento ni trayectorias previas de delincuencia común. La muestra incluyó hombres entre 50 y 90 años, con edad promedio de 71; 65% oficiales y 33% suboficiales; 44 condenas por homicidio y 49 por secuestro, entre otros delitos. Según declaró León-Mayer a The Clinic, la evidencia fue enviada a la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero “nunca más me llamaron”, pese a tratarse —afirma— de “una evidencia científica sólida” sobre un capítulo crucial de la historia reciente de Chile.

