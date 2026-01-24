“Queda claro el poderío de estas empresas”: Werken Rafael Pichún condenado a 7 años de cárcel

Werken condenado a 7 años acusa a empresas forestales de influir en tribunales: «Es una estrategia de persecución política»

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete dictó sentencia condenatoria contra seis personas por delitos de incendio y amenazas ocurridos en octubre de 2023 en el camino a Antuco. La condena más alta recayó sobre Óscar Hernán Cañupán Calfín, con 17 años de presidio efectivo. Otros cuatro imputados recibieron penas de 15 años y un día, mientras que Rafael Genaro Pichún Collonao fue condenado a 7 años de cárcel.

En medio de este proceso, el werken Rafael Pichún Collonao, reconocido como werken de su lof e hijo del histórico lonko, Pascual Pichún, ha emitido una carta pública desde la cárcel de Angol, difundida a través de Radio Kurruf, que pone el foco en el conflicto subyacente en el Wallmapu.

La Carta Íntegra del Werken Rafael Pichún

En su comunicación, Pichún declara:

«Mari Mari kom pu nagmapu, wallmapuche kom pu peñi ka pu lamieng. Kiñe tra chaliwun letuan pu ke che, pu ke lonko lawengelu, kona filpule lof: Ka kiñe chaliwun puke wenuy adkazinetew fanten mew.

Inche werken Rafael Pichun Collonao.

Hoy, desde la cárcel de Angol, un día después de haber escuchado la decisión del Estado y el empresariado- que juntos operan en wallmapu- de dictar condena en mi contra.

Primeramente saludo a mi pueblo, a mi lof, familia y amigos no mapuche por el acompañamiento en estos días, los cuales fueron días de escuchas de odio por parte de los persecutores enemigos del mapuche.

La historia en este caso se basa en una minuciosa y orquestada estrategia de persecución política que se levanta una vez más, tal como lo han hecho durante los últimos 30 años en contra del movimiento autonomista, para los poderes del estado de Chile y el gran empresariado: la industria forestal y extractivista, que tanto daño ha hecho a nuestros bosques nativos, animales, cursos de agua, ñgen y todo lo que habita en él, incluidos los mapuche y no mapuche.

La condena de 7 años de cárcel en mi contra, es una más de las expresiones de odio hacia la lucha de nuestro pueblo… CON ESTO QUEDA CLARO ENTONCES EL PODERÍO DE ESTAS EMPRESAS, entre ellas FORESTAL ARAUCO, QUIENES TIENEN INJERENCIA EN DECISIONES DE TRIBUNALES.

Aquí fui condenado como autoridad tradicional mapuche, en mi rol de werken…

¡Sigo y seguiré gritando al mundo de nuestra libertad!

¡Sigue también de pie mi gente, lof, familias, hombres y mujeres revolucionarias! quienes levantamos en alto el derecho a la defensa del itrofilmogen.

Decimos entonces que no daremos ni un centímetro de espacio a la derrota y seguiremos al pie de la letra el mandato de nuestros kuifikecheyem.

Libertad a nuestro lonko Juan Pichun Collonao.

Libertad al lof Temulemu chico.

Libertad a los presos políticos mapuche

Libertad a los presos políticos mapuche CAMche

Cárcel de Ángol, martes 20 de enero de 2026″.

Contexto de la Sentencia

El fallo unánime (causa rol 64-2025) fue dictado por los magistrados Marcos Pincheira Barrios (presidente), Perla Roa Borgoño y Kary Videla Beltrán (redactora). Además de las penas de presidio, todos los condenados enfrentan inhabilitaciones para cargos públicos y derechos políticos, y el pago de multas.

Se señala en la condena: “A Óscar Hernán Cañupán Calfín a la pena única de 17 años de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de multa de 11 UTM, en calidad de autor de los delitos consumados de incendio (2) y amenazas (2). Ilícitos perpetrados en octubre de 2023, en camino a Antuco (…)condenó a los acusados Bastián Andrés Llaitul Vergara, Axel Cristóbal Campos Vivallos, Roberto Alejandro Garling Infanta y José Ignacio Lienqueo Márquez sendas penas únicas de 15 años y un día de reclusión, accesorias legales y multas de 11 UTM cada uno, en calidad de coautores de los delitos (…) En tanto, Rafael Genaro Pichún Collonao deberá purgar 7 años de presidio, accesorias y pago de una multa de 4 UTM, como autor de un delito consumado de incendio”.