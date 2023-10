Quién es Ghassan Sahurie, el niño de 7 años chileno-palestino que se encuentra desaparecido en medio del bombardeo a Gaza

Ghassan Sahurie, un niño de 7 años de edad con nacionalidad chilena y palestina, se encuentra desaparecido en la Franja de Gaza en medio de los brutales bombardeos que lleva a cabo el Estado de Israel.

La información fue confirmada por el medio Resumen, que se contactó con el tío del menor atrapado bajo fuego israelí. El familiar relató que Ghassan Sahurie ingresó a Gaza hace tres meses junto a su madre, quien es originaria del enclave, luego de la muerte de su padre chileno.

El último contacto con la madre tuvo lugar a inicios de octubre, poco antes de que comenzaran los bombardeos. Desde entonces el tío de Ghassan solo ha tenido contactos con los hermanos de su cuñada, quienes le indicaron que su sobrino se encontraría refugiado en un hospital de Gaza.

«Ellos me dicen que pudieron tener un breve contacto con ella y supieron que tanto la casa de sus padres, o sea de los abuelos de mi sobrino, como la de mi cuñada, fue completamente destruida con el último bombardeo de Israel. Ellos ahora estarían refugiados en un hospital en el centro de Gaza, pero al no tener contacto directo con mi cuñada, es como si no supiera nada», relató el tío del menor a Resumen.

La familia de Ghassan Sahurie en Chile está preocupada debido a que el contacto se hace cada vez más difícil debido al bloqueo por parte de Israel, que tiene a la ciudad sin energía ni agua potable. Además, el bombardeo al Hospital Al-Ahli ocurrido este martes, el cual dejó cerca de 500 víctimas fatales, solo confirma que no hay lugares seguros en la Franja de Gaza.

El tío de Ghassan asegura que se han contactado con Cancillería para lograr que el Estado de Chile reconozca la existencia del menor y así poder dar con su paradero.

«Hay una completa invisibilización de quien posiblemente puede ser el único chileno en Gaza. Lo que más necesito es saber en qué estado está mi sobrino y lo segundo, es contactarse con mi cuñada para saber si está dispuesta a venir a Chile. La exigencia principal que tenemos es que se reconozca la existencia de un chileno, un menor de edad chileno y poder saber en qué condiciones está él, abogar por él», señala.

*La imagen de la portada fue cedida a Resumen por la familia de Ghassan Sahurie