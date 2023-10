Quién es Luis Castillo, el indultado colocolino de la columna «clasista» de Martín Arrau

El vicepresidente del Partido Republicano, el exconvencional Martín Arrau, se llenó de críticas en redes sociales luego de que publicara una columna de opinión titulada «Chile Flaite» con la imagen de un hincha de Colo Colo.

La polémica escaló al punto de que el mismo presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Martín Carnacha, se refirió a Arrau como «discriminador» y «clasista» por la utilización de dicha foto.

«Martín Arrau, Vice de Republicanos y su columna ‘Chile Flaite’ con foto de colocolino. Bajeza que muestra su clasismo, el que los colocolinos/as hemos cargado históricamente. Basta de discriminación, utilizada permanentemente por su sector político para referirse a la clase popular», escribió Carnacha en Twitter.

Sin embargo, Arrau se defendió argumentando que la idea de la imagen no era referirse al equipo de fútbol, sino enfocar la atención en Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el presidente Boric: «Lo relevante no es su preferencia en el fútbol o su vestimenta, sino que es un delincuente de alta peligrosidad que se mantiene impune«, señaló Arrau.

¿Quién es Luis Castillo?

Luis Castillo, de 34 años, fue uno de los indultados más polémicos en el episodio que terminó con la salida de la ministra Marcela Ríos en enero de este año, esto debido a que su nombre llegó a la lista de beneficiados por error y más tarde se decidió incluirlo de todas formas.

Tras salir de la cárcel de Copiapó, Castillo grabó un video llamando a sus compañeros «a que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa (…) sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo».

Sin embargo, tan solo un par de horas después de ser dejado en libertad, el prontuario de Castillo comenzó a circular por los medios de comunicación: el indultado había estado tras las rejas en 2006 y su nombre aparece ligado a 26 causas penales. Además, recibió cinco condenas anteriores en 2005 por robo simple y robo simple frustrado, en 2006 por lesiones menos graves y por robo con violencia y en 2017 por robo por sorpresa.

Mientras cumplía su condena también se le encontraron armas blancas que él mismo había fabricado y se le sancionó sin visitas debido a su mala conducta, lo que lo motivó a iniciar una huelga de hambre que duró 35 días.

Por todo la anterior, el Tribunal de Conducta del complejo penitenciario donde estaba preso Castillo había recomendado no concederle el indulto, un criterio que no habría sido tomado en cuenta por la entonces ministra de Justicia Emilia Ríos y terminó por sellar su salida del gabinete.