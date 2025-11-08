“Quiero llegar al Congreso para impulsar la devolución del IVA”: Marco Velarde candidato a diputado por distrito 12

MARCO VELARDE CANDIDATO A DIPUTADO POR DISTRITO 12: “Quiero llegar al Congreso para impulsar la devolución del IVA”.

En Chile, las familias trabajadoras que se levantan temprano para sostener el país, pagan impuestos por todo; mientras el 1 % más rico acumula fortunas y encuentra siempre la manera de aportar menos. El país está al revés: se castiga el esfuerzo y se premia el privilegio.

Quiero llegar al Congreso para impulsar la devolución del IVA, en alimentos de la canasta básica y en medicamentos, a las familias que viven de su trabajo. Para que el Estado deje de recaudar sobre la necesidad y empiece a aliviar el costo de la vida. Esa plata debe volver a quienes trabajan y no viven de rentas.

Pero no basta con eso, debemos corregir las desigualdades del sistema tributario: que quienes concentran más riqueza aporten más, como ocurre en los países que avanzan con justicia y estabilidad. No se trata de oponerse a la inversión ni al progreso, sino de que el éxito no sea excusa para dejar de contribuir al país que hizo ese éxito posible.

Chile necesita un Estado que respalde a quienes empujan día a día el país hacia adelante: trabajadoras y trabajadores que no piden privilegios, sino justicia y derechos. Eso es lo que voy a defender desde el Congreso.