Quinchao proyecta su herencia ancestral: II Festival de las Algas y los Espacios Costeros Marinos

El viernes 20 de febrero, en Achao – Quinchao (Chiloé), se realizará el II Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros. La actividad reúne a 25 comunidades en torno a nueve solicitudes ECMPO, gastronomía ancestral, música y defensa territorial, proyectando una mirada cultural, económica y ambiental con alcance nacional. La gastronomía tendrá un espacio relevante, con platos chonos, williche y chilotes.

Quinchao proyecta su herencia ancestral: II Festival de las Algas y los Espacios Costeros Marinos
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Se viene la segunda versión del Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros Marinos

En la comuna de Quinchao, el viernes 20 de febrero se desarrollará el “Segundo Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros”, una iniciativa impulsada por comunidades solicitantes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), con la colaboración de CECPAN y el municipio de Quinchao, la que busca visibilizar la economía comunitaria, la conservación y la reivindicación de la alimentación ancestral en el archipiélago, con platos tradicionales chonos, williche y chilotes.

La jornada ofrecerá lo mejor de la gastronomía tradicional arraigada en la herencia familiar y cultural de las comunidades mapuche williche isleñas, quienes han mantenido desde tiempos inmemoriales prácticas de recolección vinculadas al borde costero, así como la conservación y preparación de peces y mariscos en distintos formatos. Entre los atractivos destaca el regreso del curanto de luche, junto a una amplia variedad de preparaciones ancestrales.

El festival contempla además variedad de hortalizas, artesanías, cervezas artesanales, chicha y navegao, junto a stands informativos y talleres educativos. La programación musical se extenderá hasta la medianoche con la participación de Don Tito Villegas, Enrique Millán, Los Amigos de Apiao, Hermanos Antipani, el histórico grupo Huenteche de Achao, Los Indomables, presentaciones de chamamé, además de la artista mapuche Daniela Millaleo y el Dúo Rayenko desde Yaldad.

Macarena Guichaquelen, coordinadora territorial del Programa Ecmpoderando Quinchao, explicó que esta segunda versión “surge desde la necesidad de mostrar nuestra cultura ancestral que se ve hoy en día resguardada en las 9 solicitudes de ECMPO que agrupan a 25 comunidades Originarias del territorio del Wapintu Quinchao”. Agregó que “a través de la Ley Lafkenche las comunidades llevamos muchos años en este largo trabajo de organización y defensa, sin embargo, hemos siempre sido objeto de cuestionamientos y cuesta que se valide un trabajo de organización Williche, Mapuche”.

En esa línea, subrayó que “este Festival, viene a ser una instancia de encuentro entre las Comunidades del territorio, la apertura a recibir a nuestros lamuen que también mantienen diferentes procesos de defensa, no solo del mar, la defensa de las aguas, de la cordillera Piwchen, etc.”. Asimismo, expresó que esperan que “nuestra gastronomía ancestral, isleña pueda nuevamente verse y valorarse, así también la medicina, el lawen, puedan disfrutar de música en su mayoría con consciencia de lo que es la defensa y el querer de nuestra mapu, de nuestro territorio”.

Finalmente, Guichaquelen extendió una invitación abierta: “Invitamos a todos quienes quieran acompañarnos en este gran y costoso trabajo que sacan adelante las comunidades originarias, y a ver desde nuestra mirada el respeto y valor inmenso que le damos al Labken/mar por su abundancia, salud y fortaleza”. Así, el festival no solo se proyecta como una celebración cultural, sino como una declaración pública de identidad, organización y defensa territorial con resonancia más allá del archipiélago.

Escuchar capsula de la actividad en siguiente reels de Wapintu Quinchao

Apuntes de la actividad:

II Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros: viernes 20 de febrero

📍 Segunda versión del festival en Quinchao.

📌 Variedad de hortalizas del territorio.
📌 Artesanías locales.
📌 Amplia muestra de gastronomía ancestral isleña.
📌 Regresa el tradicional curanto de luche.

🎶 En la música:
📌 Don Tito Villegas, compartiendo escenario con Enrique Millán.
📌 Los Amigos de Apiao (folclor).
📌 Hermanos Antipani.
📌  Grupo Huenteche de Achao.
📌 Los Indomables.
📌 Cumbias y chamamé para hacer bailar al público.
📌 Daniela Millaleo, destacada artista mapuche junto a su guitarra.
📌Dúo Rayenko desde Yaldad.

🍻 Cervezas artesanales, chicha y navegao.
📚 Stands informativos y talleres educativos. 🕛 Música en vivo hasta las 00:00 horas.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Quinchao da el ejemplo al País: Calendario del Mar 2026 pone en valor el patrimonio biocultural del Archipélago

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Isla Meulín teje importante red comunitaria entorno a Espacio Costero: Inclusión de organizaciones define inédito acuerdo de gobernanza colectiva

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

"Regla marisquera": Impulsan desde Archipiélago de Quinchao (Chiloé) importante herramienta educativa marina para la conservación

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Isla Meulín Establishes Vital Community Network Around Coastal Space: Inclusion of Organizations Defines Groundbreaking Collective Governance Agreement

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Biobío y Araucanía: Aprueban histórico Espacio Costero Marino Bi-Regional de comunidades Lafkenche “Tirúa – Danquil”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Chile: Mujeres de pueblos originarios del mar participan en la COP30 en Brasil

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“Es una tergiversación, una noticia falsa”: Desmienten publicación de El Mercurio sobre Espacios Costeros de comunidades de Aysén

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Alerta científica: Estudio revela que más de la mitad de los bosques de algas podría desaparecer de las costas de Chile y Perú para 2050

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

COP 30: Mujeres Originarias del mar llaman a poner el océano y los pueblos costeros en el centro de la acción climática

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano