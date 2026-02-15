Quinchao proyecta su herencia ancestral: II Festival de las Algas y los Espacios Costeros Marinos

Se viene la segunda versión del Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros Marinos

En la comuna de Quinchao, el viernes 20 de febrero se desarrollará el “Segundo Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros”, una iniciativa impulsada por comunidades solicitantes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), con la colaboración de CECPAN y el municipio de Quinchao, la que busca visibilizar la economía comunitaria, la conservación y la reivindicación de la alimentación ancestral en el archipiélago, con platos tradicionales chonos, williche y chilotes.

La jornada ofrecerá lo mejor de la gastronomía tradicional arraigada en la herencia familiar y cultural de las comunidades mapuche williche isleñas, quienes han mantenido desde tiempos inmemoriales prácticas de recolección vinculadas al borde costero, así como la conservación y preparación de peces y mariscos en distintos formatos. Entre los atractivos destaca el regreso del curanto de luche, junto a una amplia variedad de preparaciones ancestrales.

El festival contempla además variedad de hortalizas, artesanías, cervezas artesanales, chicha y navegao, junto a stands informativos y talleres educativos. La programación musical se extenderá hasta la medianoche con la participación de Don Tito Villegas, Enrique Millán, Los Amigos de Apiao, Hermanos Antipani, el histórico grupo Huenteche de Achao, Los Indomables, presentaciones de chamamé, además de la artista mapuche Daniela Millaleo y el Dúo Rayenko desde Yaldad.

Macarena Guichaquelen, coordinadora territorial del Programa Ecmpoderando Quinchao, explicó que esta segunda versión “surge desde la necesidad de mostrar nuestra cultura ancestral que se ve hoy en día resguardada en las 9 solicitudes de ECMPO que agrupan a 25 comunidades Originarias del territorio del Wapintu Quinchao”. Agregó que “a través de la Ley Lafkenche las comunidades llevamos muchos años en este largo trabajo de organización y defensa, sin embargo, hemos siempre sido objeto de cuestionamientos y cuesta que se valide un trabajo de organización Williche, Mapuche”.

En esa línea, subrayó que “este Festival, viene a ser una instancia de encuentro entre las Comunidades del territorio, la apertura a recibir a nuestros lamuen que también mantienen diferentes procesos de defensa, no solo del mar, la defensa de las aguas, de la cordillera Piwchen, etc.”. Asimismo, expresó que esperan que “nuestra gastronomía ancestral, isleña pueda nuevamente verse y valorarse, así también la medicina, el lawen, puedan disfrutar de música en su mayoría con consciencia de lo que es la defensa y el querer de nuestra mapu, de nuestro territorio”.

Finalmente, Guichaquelen extendió una invitación abierta: “Invitamos a todos quienes quieran acompañarnos en este gran y costoso trabajo que sacan adelante las comunidades originarias, y a ver desde nuestra mirada el respeto y valor inmenso que le damos al Labken/mar por su abundancia, salud y fortaleza”. Así, el festival no solo se proyecta como una celebración cultural, sino como una declaración pública de identidad, organización y defensa territorial con resonancia más allá del archipiélago.

Escuchar capsula de la actividad en siguiente reels de Wapintu Quinchao

Apuntes de la actividad:

II Festival Williche de las Algas y los Espacios Costeros: viernes 20 de febrero

📍 Segunda versión del festival en Quinchao.

📌 Variedad de hortalizas del territorio.

📌 Artesanías locales.

📌 Amplia muestra de gastronomía ancestral isleña.

📌 Regresa el tradicional curanto de luche.

🎶 En la música:

📌 Don Tito Villegas, compartiendo escenario con Enrique Millán.

📌 Los Amigos de Apiao (folclor).

📌 Hermanos Antipani.

📌 Grupo Huenteche de Achao.

📌 Los Indomables.

📌 Cumbias y chamamé para hacer bailar al público.

📌 Daniela Millaleo, destacada artista mapuche junto a su guitarra.

📌Dúo Rayenko desde Yaldad.

🍻 Cervezas artesanales, chicha y navegao.

📚 Stands informativos y talleres educativos. 🕛 Música en vivo hasta las 00:00 horas.