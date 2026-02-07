Realizan homenaje a 24 bomberos de Lota tras rescatar a más de 150 personas en incendio de Lirquén

Lota nombra a 24 bomberos como Hijos Ilustres tras heroico rescate de más de 150 personas en megaincendio La comuna de Lota distinguió a 24 voluntarios bomberos con el título de Hijos Ilustres, en reconocimiento a su heroica labor durante el megaincendio que afectó a Penco y Lirquén, según informó Sabes

Realizan homenaje a 24 bomberos de Lota tras rescatar a más de 150 personas en incendio de Lirquén
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Lota nombra a 24 bomberos como Hijos Ilustres tras heroico rescate de más de 150 personas en megaincendio

La comuna de Lota distinguió a 24 voluntarios bomberos con el título de Hijos Ilustres, en reconocimiento a su heroica labor durante el megaincendio que afectó a Penco y Lirquén, según informó Sabes.CLEn una emotiva ceremonia celebrada en el Teatro de Lota Alto, las autoridades comunales resaltaron que estos bomberos lograron rescatar a más de 150 personas que se encontraban atrapadas por las llamas, desafiando condiciones extremas para evacuar a familias completas.

El alcalde Jaime Vásquez, con el respaldo unánime del Concejo Municipal, hizo entrega de la máxima distinción civil, señalando que “hoy Lota no sólo entrega un título, entrega su corazón”. La información de Sabes.CL destaca que el municipio también reconoció la labor de equipos de Salud, Veterinaria y Servicio Social, quienes formaron una cadena humana de ayuda desde el primer momento de la catástrofe.

El reporte del medio penquista, subraya que la operación de rescate, desarrollada durante la crítica madrugada del incendio, es considerada una de las más arriesgadas registradas en la zona. El teatro, monumento nacional, se llenó para ovacionar a los héroes, reflejando el profundo agradecimiento de la comunidad por su valor y espíritu solidario.

