Reconocida streamer «Maru Rockets» murió en accidente de tránsito en Punta Arenas

La streamer María Ignacia Celedón, mejor conocida como Maru Rockets, falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 9 Norte en Punta Arenas, en horas de la tarde de este lunes, donde también perecieron dos personas más.

Reconocida en la comunidad gamer, la joven de 29 años de edad que se hizo famosa en el año 2020 cuando comenzó a stremear mientras jugaba Valorant, se vio involucrada en el incidente vehicular cuando visitaba las Torres del Paine.

Rockets se encontraba en compañía de su novio, el también streamer Ignacio Carrasco, conocido como Dime Nacho, y su amiga Shin Yang, que se hace llamar Shinipan en el mundo de los videojuegos. Ambos resultaron heridos y están internados en el hospital recuperándose.

La popularidad de Maru comenzó a subir paulatinamente desde hace tres años en Youtube, y posteriormente en Twitch, donde superó los 8 mil seguidores, aunque también se expandió en otras redes sociales como Instagram y TikTok.

Durante sus transmisiones compartía con su comunidad en diferentes juegos, como League of Legends, Among Us y Resident Evil. Incluso llegó a la televisión con programas sobre videojuegos y fue parte de la Liga PES que organizó la ANFP para acercarse al mundo de los eSports, reseña T13.

Su muerte ha sido lamentada por los streamers chilenos, quienes incluso están impulsando un evento benéfico para reunir fondos que vayan en ayuda de la familia de Maru Rockets, y también para DimeNacho y Shinipan, agrega el mencionado medio.

