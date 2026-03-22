Recuerdan la huella genocida que dejó Francia en Argelia: Más de un millón de personas asesinadas

Francia, acusada de genocidio en Argelia: más de un millón de muertos y un debate que no cierra

El comunicador Daniel Mayakovski rememoró este 18 de marzo de 1962, a través de su cuenta en X, la fecha en que “el imperialismo francés era derrotado y se veía obligado a firmar los Acuerdos de Evian en Argelia, tras una guerra de exterminio colonial contra el pueblo argelino por su independencia, donde asesinó a más de un millón de personas”.

La publicación rescata un hecho clave del proceso descolonizador africano, ocurrido hace exactamente 63 años, y reabre el debate sobre el carácter de la represión francesa en ese país.

Los Acuerdos de Evian, rubricados el 18 de marzo de 1962, pusieron fin a 132 años de ocupación imperialista y establecieron un alto el fuego, un referéndum de autodeterminación y la liberación de presos políticos con amnistía general. Sin embargo, como subraya Mayakovski, “Francia nunca reconoció sus crímenes y tardó décadas en ni siquiera reconocer el término ‘guerra’ contra Argelia”. La guerra de independencia argelina dejó un saldo de cerca de un millón de colonos europeos –originarios de Francia, Italia o España– que fueron expulsados del territorio.

El pateo del comunicador, lo acompaña con un video, que evidencia los asesinatos a sangre fría por parte de los agentes franceses.

Un 18 de marzo de 1962, el imperialismo francés era derrotado y se veía obligado a firmar los Acuerdos de Evian en Argelia, tras una guerra de exterminio colonial contra el pueblo argelino por su independencia, donde asesinó a más de un millón de personas.



El Frente de… pic.twitter.com/DYSNxMz1O8 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) March 18, 2026

Las cifras de víctimas varían según la fuente. El Frente de Liberación Nacional (FLN), organización rebelde argelina, contabilizó 1,5 millones de muertos tras el conflicto, lo que representaba en ese entonces el 15% de los 10 millones de habitantes que tenía el país, según publicó el medio argentino verificador, Chequeado, en su serie histórica “Francia cometió un genocidio en Argelia”.

En cambio, historiadores franceses reducen la cifra a entre 250.000 y 400.000 fallecidos. A ello se suma la matanza de argelinos “colaboradores” (harkis) desarmados y ejecutados tras la evacuación francesa: las estimaciones oscilan entre 15.000 y 150.000 muertos.

El uso del término “genocidio” genera controversia. Mientras el geopolítico francés Yves Lacoste sostiene que “no se trató de un genocidio” porque “no había un discurso genocida”, el sociólogo Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios de Genocidio de la Universidad Tres de Febrero, opina lo contrario, resalta Chequeado: “Es claro que el proceso de aniquilamiento realizado por Francia en Argelia se ajusta a cualquiera de estas definiciones sin dar lugar alguno al debate”.

La Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de Naciones Unidas (1948) define el delito como actos perpetrados “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Mayakovski conecta la gesta argelina con la actualidad al afirmar: “La guerra de liberación nacional que hoy se da en Palestina debe acabar igual, los colonos deben volver a Europa y se debe terminar con el apartheid racista”. De esta forma, el comunicador establece un paralelismo entre la lucha histórica del Frente de Liberación Nacional argelino y la resistencia palestina, denunciando la persistencia de dinámicas coloniales y de asentamiento de población europea en territorios ocupados.

A más de seis décadas de los Acuerdos de Evian, el reconocimiento de los crímenes de Francia en Argelia sigue siendo un hecho pendiente. Mientras el gobierno francés mantuvo hasta 1999 la ficción de considerar el conflicto como “operaciones de mantenimiento del orden”, la cifra de un millón y medio de argelinos asesinados –reclamada por el FLN y respaldada por organizaciones de derechos humanos– confronta con un relato oficial que aún minimiza la magnitud de la represión. La memoria de aquel 18 de marzo de 1962 sigue siendo, para millones de argelinos.