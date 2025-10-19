Reducción en cuentas de luz y recuerdos de juventud: así fue la franja de Jeannette Jara en su tercer día

En su franja electoral, Jeannette Jara unió propuestas económicas con emotivos recuerdos y en esa línea, su equipo prometió acuerdos por el bien de Chile, un Ingreso Vital de $750.000 y reducir un 20% las cuentas de luz. La candidata cerró con anécdotas de su vida, inspirando con un mensaje de esfuerzo y esperanza.

Reducción en cuentas de luz y recuerdos de juventud: así fue la franja de Jeannette Jara en su tercer día
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Jeannette Jara combina propuesta económica e historia personal en su franja: Propone reducir 20% las cuentas de la luz

Este domingo debutó la tercera parte de la franja televisiva electoral a las 12:40 pm, espacio donde todos los candidatos a la presidencia tienen 2:30 minutos para exponer sus principales ideas y propósitos de cara a las próximas elecciones del 16 de noviembre.

El tópico clave de hoy en el bloque de la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara se enfocó principalmente en dos áreas: economía y emotividad.

Y es que varios actores de su campaña, encargados de materias económicas, abrieron la franja de este domingo coincidiendo en el respeto a Chile a pesar de las diferencias de opinión y cómo el llegar a acuerdos siempre funciona a la hora de crecer en unidad por beneficio a la ciudadanía y al bolsillo de las chilenas y chilenos.

“En el equipo económico de Jeannette Jara no todos pensamos igual, pero nos pusimos de acuerdo por el bien de Chile”, aseguraron.

Además recalcaron el Ingreso Vital de $750.000 que Jara propone y reducir en un 20% las cuentas de la luz, precisamente en medio de la polémica de la semana con los cobros excesivos en las boletas de la electricidad.

Por último, apareció un bloque emotivo donde la candidata rememoraba su infancia junto a su madre y a una amiga en su casa revisando fotos de su niñez en El Cortijo, cuando ganó la presidencia de la federación de estudiantes de la Usach, entrevistas cuando era ministra, entre otras anécdotas que hoy la llevan a postular como presidenta de nuestro país

Entre esas imágenes también se mostró su discurso tras ganar las primarias de la centroizquierda en junio, donde afirmó con convicción: “Quiero decirle a todas las niñas que nadie les diga que sus sueños son imposibles”, una frase que resume el espíritu de esfuerzo y esperanza que ha marcado toda su trayectoria.

Relacionados

El Ciudadano

Unidad por Chile: la franja de Jeannette Jara combina emoción y firmeza en sus primeros mensajes

Hace 2 días
El Ciudadano

Jeannette Jara lanza un video que adelanta lo que será su franja televisiva

Hace 4 días

Jeannette Jara's Presidential Campaign Ad Blends Emotion with Determination in First Messages

Hace 2 días
El Ciudadano

Franja parlamentaria del PC: Una propuesta convocante llena de realidad con los territorios

Hace 3 días
El Ciudadano

"Es por ti, es por Chile": Comando Jara anuncia plan para beneficiar a la población con ingresos y energía

Hace 6 días
El Ciudadano

“Hace muchísimos años que no se veía esta convocatoria”: Senadora Sepúlveda destaca masiva recepción en gira de Jeannette Jara

Hace 2 meses
El Ciudadano

Reducción en las cuentas de luz: Nuevos anuncios tras vocería del comando de Jeannette Jara

Hace 6 días
El Ciudadano

Radiografía de la Democracia Cristiana: La encrucijada presidencial por Jeannette Jara

Hace 4 meses
El Ciudadano

Rebajas en la cuenta de luz y fin a los abusos de la UF: Las propuestas de Jeannette Jara para las familias chilenas

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano