Regina Rodríguez, directora del CCLM, detalla cómo se hizo la muestra más grande sobre “Cine en Chile”

Screenshot

Para abrir los festejos por los 20 años del Centro Cultural La Moneda, entre el 27 de enero y el 31 de mayo estará abierta la exposición más ambiciosa sobre la historia del cine en nuestro país.

La directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda Regina Rodríguez explica desde su oficina cómo ha sido el proceso de montar y dar los últimos detalles a “Cine en Chile. Historia(s) en movimiento”: una exhibición que cuenta con cerca de 500 piezas claves durante los más de 100 años de historia fílmica en nuestro país.

“Uno de los desafíos más interesantes fue aunar disciplinas distintas que vienen del cine propiamente tal, por un lado, del mundo de las instalaciones artísticas, por otro lado”, comenta Regina Rodríguez sobre esta exhibición que también es una experiencia sensorial y tangible.

Y agrega: “En ese sentido ha sido crucial la colaboración con los curadores Marcelo Morales, además director de la Cineteca Nacional, y de María Paz Peirano, antropóloga experta en la historia del cine”.

La muestra, que se inaugura el 27 de enero y estará abierta al público hasta el 31 de mayo, es un fascinante recorrido por distintas paradas tanto para destacar artefactos icónicos usados en películas chilenas clásicas como “Machuca” (está la bicicleta original usada en el filme de Andrés Wood); “La frontera” (se encuentra la escafandra de la cinta de Ricardo Larraín) como las estatuillas reales de los Premios Oscar ganados por “Historia de un Oso” y “Una Mujer Fantástica”. Asimismo, en las salas Andes y Pacífico donde reside este viaje alucinante a nuestro pasado audiovisual, también hay una serie de homenajes a viejas y desaparecidas salas de cine como Nilo, Mayo y además se exponen ejemplares y reproducciones de revistas legendarias como Ecrán.

Se trata también de una exhibición que inicia a lo grande este 2026 con los festejos por las dos décadas de existencia del Centro Cultural La Moneda. “Nuestra responsabilidad pública durante estas dos décadas como Centro Cultural La Moneda sigue creciendo y esta muestra de Cine en Chile habla de nuestro compromiso con nuestra misión”, explica Regina Rodríguez.

-¿Y a partir de este 2026 cuál es el desafío principal para mantener justamente esa visión?

-Trabajar por la continuidad y el cambio. Es decir, nosotros continuamos con una experiencia, en muchos casos, de otros y otras que han hecho un gran referente cultural. Pero nosotros debemos continuar este sello internacional, este sello abierto a la comunidad y debemos seguir conectándolo con lo social.

Y Regina Rodríguez ejemplifica especialmente este último punto a través de algunos talleres y actividades que toman la posta de la exhibición “Cine en Chile” y llevan estos contenidos a otro nivel. Ese es el caso de la actividad “Recorrido urbano: Donde hubo cine, historias quedan” (31 de enero a las 10.15 horas) que justamente recordará los lugares donde existieron clásicas salas de cine ahora olvidadas. O para que hablar del taller dirigido a niñas y niños entre 4 y 12 años acompañados de una persona adulta “Arma tu taumatropo” (31 de enero, 12, 13, 15 y 16 horas) para jugar de manera artesanal con las primeras técnicas que crearon la ilusión del movimiento.

“Siempre nos preguntamos a quien queremos llegar”, señala Regina Rodríguez sobre el objetivo que ella y su equipo tienen en mente cada vez que se proyecta una muestra o exhibición de la envergadura de “Cine en Chile”.

“Hemos hecho un seminario sobre cultura económica este año, hemos hecho unas cosas sobre juegos de mesa, cultura, siempre la idea de cómo hacer para que las personas se involucren. Y nosotros en el centro cultural, todo este año, creamos el lema Vivir la cultura. O sea, vengan a vivir la cultura al centro cultural en todos sus espacios”.

“Cine en Chile. Historia(s) en movimiento”:

Del 27 de enero, 2026, al 31 de mayo, 2026

Centro Cultural La Moneda

Salas Andes y Pacífico | Nivel -3

Martes a domingo | 10:00 a 19:00 horas

Entrada gratuita







