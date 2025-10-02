Regreso con sello internacional: Planeta No estrena «Drama» junto a la banda mexicana Ramona

Cómo la melancolía, la amistad y la distancia pueden transformarse en música que invita tanto al recuerdo como al movimiento

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La banda chilena Planeta No está de vuelta y anuncia el primer adelanto de su esperado segundo álbum de estudio, que verá la luz en 2026. Se trata del nuevo sencillo “Drama”, una colaboración fresca que fusiona el indie pop, la nostalgia y un toque de humor, contando con la participación especial de la reconocida banda mexicana Ramona.

La canción se posiciona como una pieza clave en el próximo trabajo de la banda, combinando sonidos pop de la década de 2000 con referencias vintage y psicodélicas.

«Drama»: burla adulta al show emocional

«Drama» es descrita por el cantautor de Planeta No, Gonzalo García, como «la canción más pop del disco que se avecina». Sin embargo, su letra esconde una crítica introspectiva y humorística a las complejidades de las relaciones adultas.

«’Drama’ es una burla a uno mismo sobre el berrinche, el show o la pataleta en versión adulto, la épica que entregamos a nuestras emociones y orgullos en el momento de vincularnos y buscar a un otro directamente para encontrar sexo, cariño y compañía”, comenta García.

El próximo álbum de Planeta No promete ser más alternativo e indie que su catálogo anterior, abordando temas de peso como la migración, la salud mental y el dolor de la maduración. El sencillo fue una producción colectiva grabada entre la Ciudad de México, Tijuana y Santiago de Chile, reuniendo a músicos de ambas escenas.

El lanzamiento del videoclip oficial de “Drama”, realizado por Weird Fishes Films, será acompañado de activaciones urbanas y una fiesta de lanzamiento en México.

Celebración en vivo: 10 años de ODIO

El regreso de la banda radicada en México también marca un hito en Chile. Planeta No celebrará los 10 años de su exitoso álbum debut, ODIO, con shows especiales de aniversario en Santiago y Concepción, ofreciendo a los fanáticos nacionales la oportunidad de revivir uno de los discos más influyentes del indie chileno de la última década.

Escucha «Drama» aquí.
Fuente: Musicachilena.cl.

