Reportaje internacional devela la huella de EE.UU. en dictaduras de América Latina: Pinochet, golpes y drogas

DW Documental estrena "Dictaduras, drogas, violencia: la influencia de EE. UU. en América Latina (1/3)". El reportaje revela el apoyo estadounidense a golpes y dictaduras, como las de Brasil y Chile, y la génesis de la Operación Cóndor durante la Guerra Fría, analizando el impacto duradero en la región.

Reportaje internacional devela la huella de EE.UU. en dictaduras de América Latina: Pinochet, golpes y drogas
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Documental de DW revela el apoyo clave de EE.UU. en las dictaduras y la Operación Cóndor en América Latina

DW Documental ha estrenado la primera entrega de una investigación periodística de tres partes que examina el papel determinante de los Estados Unidos en las crisis políticas y sociales de América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. El documental, titulado “Dictaduras, drogas, violencia: la influencia de EE. UU. en América Latina (1/3)”, establece que casi todas las crisis regionales de ese período estuvieron influenciadas por la política exterior estadounidense. Como señala la fuente documental, este involucramiento se fundamentó en el temor a la expansión comunista tras la Revolución Cubana, un principio que guio la intervención directa o el respaldo a regímenes autoritarios.

La narrativa fílmica detalla casos emblemáticos, comenzando por el apoyo de EE. UU. al golpe de 1964 en Brasil, el cual instauró la primera dictadura de Seguridad Nacional de la región. Este patrón se repitió con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y el ascenso de Augusto Pinochet. Además, el documental de DW explora la coordinación represiva transnacional a través de la “Operación Cóndor”, una alianza entre los servicios secretos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay para perseguir y eliminar opositores, creada en un contexto de apoyo tácito o explícito de Washington.

Frente a estos movimientos, el reportaje también recoge la resistencia latinoamericana, como la lucha sandinista en Nicaragua, que generó una esperanza de independencia frente a la hegemonía norteamericana. No obstante, como concluye este primer capítulo, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en 1981 marcó el inicio de una nueva y conflictiva era en las relaciones hemisféricas.

DW Documental invita al público a ver este revelador primer episodio en sus plataformas digitales, anticipando las próximas entregas que completarán esta realización audiovisual.

Dictaduras, drogas, violencia: la influencia de EE. UU. en América Latina (1/3) | DW Documental

Relacionados

Seguel Alfredo

China y el corolario de Trump a la Doctrina Monroe

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

El fascismo vuelve a coordinarse a escala global, según analista internacional: miedo, odio y autoritarismo como proyecto político

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Borgoño: Director de documental sobre el ex cuartel DINA hace diferencia entre historia y la "memoria frágil" de Chile

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

“Van por el petróleo”: nieto de Allende compara la agresión a Venezuela con el golpe del 73

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Pre-estreno gratuito: “Cuerpo Celeste” (2025) de Nayra Ilic se proyecta en Centro Arte Alameda como parte de EULAC Cinema Nights

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

En Barcelona se presenta "Aprendan del Fuego": performance sobre el infiltrado de la Dictadura Chilena que inspiró a Roberto Bolaño

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Vijay Prashad: “La marea furiosa de la extrema derecha latinoamericana”

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Exigimos paz para Venezuela, Colombia y para toda América Latina

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Regreso del pinochetismo al poder en Chile: Declaración del Nuevo Partido Anticapitalista - Francia

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano