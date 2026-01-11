Reportaje internacional devela la huella de EE.UU. en dictaduras de América Latina: Pinochet, golpes y drogas

Documental de DW revela el apoyo clave de EE.UU. en las dictaduras y la Operación Cóndor en América Latina

DW Documental ha estrenado la primera entrega de una investigación periodística de tres partes que examina el papel determinante de los Estados Unidos en las crisis políticas y sociales de América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. El documental, titulado “Dictaduras, drogas, violencia: la influencia de EE. UU. en América Latina (1/3)”, establece que casi todas las crisis regionales de ese período estuvieron influenciadas por la política exterior estadounidense. Como señala la fuente documental, este involucramiento se fundamentó en el temor a la expansión comunista tras la Revolución Cubana, un principio que guio la intervención directa o el respaldo a regímenes autoritarios.

La narrativa fílmica detalla casos emblemáticos, comenzando por el apoyo de EE. UU. al golpe de 1964 en Brasil, el cual instauró la primera dictadura de Seguridad Nacional de la región. Este patrón se repitió con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y el ascenso de Augusto Pinochet. Además, el documental de DW explora la coordinación represiva transnacional a través de la “Operación Cóndor”, una alianza entre los servicios secretos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay para perseguir y eliminar opositores, creada en un contexto de apoyo tácito o explícito de Washington.

Frente a estos movimientos, el reportaje también recoge la resistencia latinoamericana, como la lucha sandinista en Nicaragua, que generó una esperanza de independencia frente a la hegemonía norteamericana. No obstante, como concluye este primer capítulo, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en 1981 marcó el inicio de una nueva y conflictiva era en las relaciones hemisféricas.

DW Documental invita al público a ver este revelador primer episodio en sus plataformas digitales, anticipando las próximas entregas que completarán esta realización audiovisual.

Dictaduras, drogas, violencia: la influencia de EE. UU. en América Latina (1/3) | DW Documental