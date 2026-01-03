Reportan muerte de civiles en ataque de EE.UU. a Venezuela: Se teme crisis humanitaria y escalada de tensión en la región

Ataque militar en Venezuela deja víctimas civiles y desata tensión en la Región

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó este sábado 3 de enero de 2026, que un ataque militar perpetrado por Estados Unidos ha provocado la muerte de militares y de «inocentes venezolanos civiles» en distintos puntos del país, según reportó la agencia Antena 3.

En declaraciones recogidas por el medio, Rodríguez, quien no especificó cifras oficiales, condenó lo que calificó como una «agresión brutal y salvaje», afirmando que las víctimas «se han convertido en mártires de nuestra patria».

Las operaciones se habrían focalizado en la capital, Caracas, y en los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira, según la información oficial venezolana.

La escalada militar fue confirmada desde Washington. Donald Trump declaró en su red social Truth Social que la operación, que incluyó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue realizada «en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos».

Fuentes de la administración estadounidense confirmaron a cadenas como CBS News y Fox News –según la cobertura de EFE– que Trump ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, con especial foco en la zona costera de La Guaira y áreas con objetivos militares clave.

“Riesgo a la población civil”

Frente a esta grave crisis, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió un comunicado oficial completo en la red social X, donde expresó la «profunda preocupación» de su gobierno. Petro reafirmó el compromiso de Colombia con la Carta de la ONU, «en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial» y «rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil».

Además, anunció medidas preventivas para proteger a la población, preservar la estabilidad fronteriza y atender necesidades humanitarias.

La advertencia sobre las consecuencias de un conflicto armado había sido planteada días antes por el principal líder regional. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió el 25 de diciembre de 2025 –según reportaron agencias internacionales– que una intervención militar en Venezuela desencadenaría «una catástrofe humanitaria de dimensiones incalculables para toda América Latina». Lula enfatizó que el camino debe ser «estrictamente democrático y negociado» para evitar el sufrimiento civil y un flujo migratorio descontrolado.

La situación en el terreno es de extrema tensión. Tras los ataques, se reportó que ciudadanos venezolanos acudieron masivamente a supermercados y gasolineras, generando caos, según Antena 3. El gobierno venezolano, por su parte, declaró el «estado de movilización general y de emergencia nacional», desplegando el mando de defensa en todo el territorio nacional y ordenando una ofensiva diplomática, en un intento por responder a lo que el ministro Padrino López llamó «el ultraje más grande que ha sufrido el país».