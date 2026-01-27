Reseña de libro: “¿Quién mató a Gaete?, Mauricio Redolés” de Crístofer Rodriguez

Por Italo Franzani en Revista La Lengua

Corría el 95, vivíamos en La Cisterna y teníamos una banda, hacíamos largas e intricadas canciones propias y con letras plagadas de reflexiones existencialistas. Ese verano nos inscribimos como grupo en las “Escuelas de Rock”, iniciativa que dirigía Claudio Narea, en la comuna vecina de el Bosque. Entre los talleres se encontraba el de “Lírica” a cargo de un para mí desconocido Mauricio Redolés, quien analizó y criticó algunos textos de las diferentes bandas. Andaba acompañado de su hijo pequeño Sebastián y terminó su clase extrayendo una hoja de papel para leer sin música, pero con una rítmica impresionante, “¿Quién Mató a Gaete?”

De esta manera, a mis 19 años entraba a mi radar musical elpoeta y canta autor Mauricio Redolés. Así me enteraba del malogrado Gaete y de la cantidad de teorías sobre su muerte. Poema que un año después aparecería como canción en el disco del mismo nombre “¿Quién mató a Gaete?”, álbumque a treinta años de su publicación, sirve de columna vertebral del libro “¿Quién mató a Gaete?, Mauricio Redolés” del autor Cristofer Rodríguez, y que de manera magistral viene a explicar de qué está hecho el indomable universo de Mauricio Redolés.

Estamos hablando de un recién publicado libro que agradecemos quienes entendemos la gravitación de este álbum treintañero como un termómetro de su tiempo, cuando las promesas no cumplidas, las vueltas de chaqueta, la decepción y la consolidación de la desigualdad campeaban, pero con la ironía callejera siempre presente.

Con una exquisita y por momentos igual de filuda pluma, Cristofer Rodríguez profundiza en el contexto, mensaje literario y musical, rabia, convicciones y entorno inmediato de Mauricio Redolés, para crear un disco conceptual, colectivo y sonoramente inclasificable. “¿Quién mató a Gaete?, Mauricio Redolés” es un libro que explora con destreza cada detalle de la canción que le da nombre al disco, revelando quién fue Gaete, dueño de una vida sin triunfos pero de espíritu virtuoso, y como Redolés lo ocupa de inspiración para la creación de la más lúcida crítica a la Transición, de la que tengamos registro.

En su libro, Cristofer Rodríguez revela con pericia las influencias poéticas y musicales del artista y el por qué de su constante búsqueda de sonar y gritar mensajes diferentes pero siempre con un lenguaje vivo, subversivo y fácil de entender para remecer conciencias. No como la letra de la canción de mi banda que le tocó analizar ese verano del 95, texto que encontró fome y lleno de lugares comunes. Tenía Razón, ya nada podía sonar igual de creativo después de “¿Quién Mató a Gaete?”