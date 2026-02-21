Revelan evidencia clave en el caso Cobra de Blumar: Geovisualización en 3D demuestra cómo impactó a lancha Bruma

Animación 3D basada en decodificación satelital revela segundo exacto del impacto del PAM Cobra contra la Bruma

Una animación forense basada en decodificación satelital y registros reales de cámaras muestra en detalle cómo el PAM Cobra impactó a la lancha Bruma, en el marco del Caso Bruma, uno de los procesos judiciales por accidentes marítimos más relevantes de la Región del Biobío. Según informó SABES.CL, la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) de la Armada concluyó que el factor determinante en la colisión fue la falta de una “eficaz vigilancia de su navegación” por parte del barco industrial.

De acuerdo con SABES.CL, el material fue desarrollado por el Subcentro de Entrenamiento de la Armada de Chile y será presentado como prueba clave en la audiencia de formalización prevista para marzo contra los tripulantes del PAM Cobra. La recreación integra la decodificación satelital de las maniobras y registros reales del momento del impacto, destacando la luz de tope de la Bruma y mostrando cómo el barco de altamar colisiona el costado izquierdo y delantero de la lancha artesanal exactamente a las 03:07 horas del 30 de marzo de 2025.

La animación también evidencia que el PAM Cobra navegaba a casi 11 nudos —aproximadamente 20 kilómetros por hora— al momento del choque, reduciendo su velocidad inmediatamente después. Asimismo, se observa cómo la Bruma se hunde tras el impacto, perdiéndose el punto de luz que había sido visible segundos antes. Este registro será ponderado por el tribunal junto a otros peritajes para determinar eventuales responsabilidades penales.

Revisa el video completo y más antecedentes en la publicación original de SABES.CL.