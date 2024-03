Revelan que nuevo director interino de la PDI participó en torturas contra aspirante a detective: Le pusieron corriente en los testículos y lo golpearon con fusiles

Tras la renuncia de Sergio Muñoz a la dirección general de la Policía de Investigaciones el pasado viernes, el prefecto general Claudio González Hofstetter fue designado por el presidente Gabriel Boric como su sucesor de forma interina. Sin embargo, en los últimos días salió a la luz una antigua investigación en su contra por torturas a un aspirante a detective en 1988.

La información fue revelada por ADN Radio y refiere a una investigación interna de la propia PDI en contra de un grupo de detectives que realizaron torturas a Mauricio Flores, quien en esa época aspiraba a convertirse en funcionario policial.

«Me sacan, no sé por qué razón, me envuelven en una frazada, me tapan la cara, me amordazan, me esposan, me sacan de la escuela en un vehículo, me dan unas vueltas, todo esto con golpes de pies, de puños, con fusiles», relató Flores.

«Ahí me llevan a un baño, me sacan la esposa y me amarran. Y ahí ya me empiezan a golpear definitivamente por todo el cuerpo y me empiezan a poner la corriente con una máquina que me colocan en los testículos, y me lo logro desatar y me saco lo que tenía en la cara, las vendas, y en ese grupo estaba González Hofstetter», agregó.

Los denunciados, por su parte, aseguraron que se trató de una «clase teórica» en la que Flores hacía el papel de delincuente. La supuesta lección tenía por objetivo enseñarle como aprehender, desorientar e interrogar a delincuentes una vez que se convirtiera en detective.

Si bien el propio González reconoció su participación en los hechos descritos durante la investigación, en aquel entonces no existieron mayores consecuencias. Hoy su abogado asegura que dicha indagatoria no se realizó de forma adecuada.