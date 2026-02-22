Revolución energética con sello ancestral: Cooperativa Mapuche Küme Mogen hará historia con planta solar comunitaria en La Araucanía

Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mogen lidera proyecto de transición energética con enfoque de Buen Vivir»

«Somos vivo testimonio que la semilla se desarrolla en leve susurro, en murmullo silencioso, rizomático… una histología de troncos familiares y articulaciones mapuche contemporáneas marcan sus 10 años de tejido gregario. Y 10 años, coronados por la adjudicación de un proyecto de planta fotovoltaica comunitaria.»

En un hito sin precedentes para el desarrollo energético con identidad y pertinencia cultural, el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) anunciaron la adjudicación de dos proyectos en el concurso «Pilotos de Energía Cooperativa», destacando la iniciativa que será implementada en Temuco por la Cooperativa de Trabajo Kincha, con el patrocinio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mogen.

El concurso, financiado por el Ministerio de Energía, busca impulsar experiencias demostrativas de generación distribuida bajo un modelo asociativo y con gobernanza cooperativa, acogiéndose a la modalidad de Propiedad Conjunta establecida en la Ley 21.118. Este mecanismo permite que un grupo de personas usuarias comparta la propiedad de un sistema de generación renovable, recibiendo los beneficios económicos de la energía inyectada a la red mediante descuentos directos en sus cuentas eléctricas.

La iniciativa adjudicada en la comuna de Temuco contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 10 kWp en el techo de las oficinas de Küme Mogen. Con una generación anual estimada de 11.140 kWh, el proyecto permitirá un ahorro proyectado de aproximadamente $1.400.000 por año y evitará la emisión de 67 toneladas de CO₂ equivalente durante su vida útil. Las personas beneficiarias directas serán socias y socios fundadores de la cooperativa, priorizados bajo criterios internos de solidaridad, junto con el empalme eléctrico que abastece las propias oficinas de la organización.

Küme Mogen, primera y única cooperativa mapuche de ahorro y crédito en la historia de Chile, cumple diez años de gestión económica con más de 600 millones de pesos colocados en créditos populares y cerca de mil socios y socias activas. «Somos vivo testimonio que la semilla se desarrolla en leve susurro, en murmullo silencioso, rizomático… una histología de troncos familiares y articulaciones mapuche contemporáneas marcan sus 10 años de tejido gregario», expresaron desde la cooperativa, destacando que esta década culmina con la adjudicación de este proyecto que consolida su visión de equilibrio hacia el küme mogen o Buen Vivir.

Bajo la presidencia del Consejo de Administración de Juanita Queupumil y la gestión coordinada por Gloria Marvil, el proyecto no solo implica la instalación de la planta solar —ejecutada por la Cooperativa Kincha— sino que también contempla la creación de una cooperativa de servicios de generación distribuida al interior de Küme Mogen. «El amor por el pueblo sigue movilizando las energías de liberación económica que es sello de Küme Mogen», afirmaron, relevando el trabajo del Comité de Educación como pilar fundamental que ha fomentado durante años la formación en cultura mapuche, cooperativismo, finanzas y energías limpias.

La iniciativa representa una poderosa confluencia entre tecnologías de la cuarta revolución industrial y los usos y costumbres ancestrales mapuche, abriendo camino incluso hacia modelos agro-fotovoltaicos. Sustentado en el keyuwün (apoyo mutuo organizado) y el yamewün (respeto) propios de la economía ancestral, este proyecto se erige como «una nueva palabra de esta escuela andante de kuzawtun (trabajo mancomunado)», aspirando a que miles de socios y socias más continúen sumándose a esta experiencia que posiciona el saber-hacer como la mayor transferencia para multiplicar las potencialidades de la energía solar con identidad territorial.