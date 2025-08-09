Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

Senadora Campillai y organizaciones sociales respaldan masivamente a Jara en encuentro ciudadano de San Bernardo En medio de una porotada, música en vivo y cueca, la senadora Fabiola Campillai, junto con agrupaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del mundo popular, recibió a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en la […]

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Senadora Campillai y organizaciones sociales respaldan masivamente a Jara en encuentro ciudadano de San Bernardo


En medio de una porotada, música en vivo y cueca, la senadora Fabiola Campillai, junto con agrupaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del mundo popular, recibió a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en la Población Cinco Pinos de San Bernardo.

La exministra del Trabajo llegó junto a la senadora independiente, siendo recibida por dirigentas sociales y vecinas de la población donde vive la parlamentaria. Más de 130 personas, provenientes de distintos puntos de la capital, se congregaron en el lugar.

En conversación con los medios, Campillai agradeció la presencia de la candidata de Unidad por Chile, resaltando el perfil “de población” de la hoy abanderada de la centroizquierda.

“Quisimos hacer este hito acá porque de acá somos. Gente humilde, gente que viaja más de dos horas todos días para su trabajo. Es por eso que hoy se abre una nueva puerta, un nuevo camino con una mujer que pertenece a nosotros; una mujer trabajadora, de familia humilde que le pudo dar estudios y hoy está acá, no por azar”, inició la parlamentaria.

Además, Campillai aseguró sentir orgullo por la candidata oficialista, “porque ella entiende nuestras preocupaciones porque las ha vivido”.

Por su parte, Jara agradeció el recibimiento de los pobladores y dirigentes, quienes con banderas chilenas la rodearon, destacando la organización de la comunidad.

“Aquí hay harto entusiasmo, y eso es lo que se necesita, porque una cosa que me ha quedado clara es que cuando queremos la felicidad para nuestro país, para nuestra gente, esa felicidad también se tiene que transmitir”, indicó la candidata.

Saludo con dirigentes y porotada

Luego del punto de prensa, tanto la candidata como la senadora conversaron con los asistentes y, de forma privada, con los cocineros que las esperaban en el interior del recinto vecinal.

Tras varias fotos y saludos, Jara y Campillai se sentaron junto a dirigentas y dirigentes sociales para almorzar y, ya más en calma, dialogar.

La jornada contó con la presentación de Inti-Illimani, además de grupos cuequeros que invitaron a la candidata y a la senadora a bailar junto con los vecinos.

Relacionados

Seguel Alfredo

Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

Hace 22 horas
Seguel Alfredo

“Mi causa no cabe en ningún pacto político”: Campillai marca distancia de las primarias de la izquierda

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Senadora Campillai responde a Kaiser: "Justificar la dictadura y apoyar otro Golpe de Estado es miseria pura"

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Senadora Campillai se distancia de gobierno de Boric por abandono de víctimas del estallido social

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“Ni una palabra al proyecto de Ley de Reparación Integral”: las críticas de la senadora Campillai a Cuenta Pública de Boric

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara: Levantar el secreto bancario es para ir tras el crimen organizado y no para mirar las cuentas rut de la gente

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

“Estoy preparada”: Mujeres de todo Chile reafirman apoyo a Jeannette Jara en multitudinario acto en el Teatro Cariola

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Junta Nacional DC: Respaldo oficial a Jeannette Jara y Francisco Huenchumilla es el nuevo presidente de la colectividad

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Fabiola Campillai advierte que proyecto de ley de la derecha permitirá beneficios a presos de Punta Peuco

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano