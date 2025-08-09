Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

Senadora Campillai y organizaciones sociales respaldan masivamente a Jara en encuentro ciudadano de San Bernardo





En medio de una porotada, música en vivo y cueca, la senadora Fabiola Campillai, junto con agrupaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del mundo popular, recibió a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en la Población Cinco Pinos de San Bernardo.

La exministra del Trabajo llegó junto a la senadora independiente, siendo recibida por dirigentas sociales y vecinas de la población donde vive la parlamentaria. Más de 130 personas, provenientes de distintos puntos de la capital, se congregaron en el lugar.

En conversación con los medios, Campillai agradeció la presencia de la candidata de Unidad por Chile, resaltando el perfil “de población” de la hoy abanderada de la centroizquierda.

“Quisimos hacer este hito acá porque de acá somos. Gente humilde, gente que viaja más de dos horas todos días para su trabajo. Es por eso que hoy se abre una nueva puerta, un nuevo camino con una mujer que pertenece a nosotros; una mujer trabajadora, de familia humilde que le pudo dar estudios y hoy está acá, no por azar”, inició la parlamentaria.

Además, Campillai aseguró sentir orgullo por la candidata oficialista, “porque ella entiende nuestras preocupaciones porque las ha vivido”.

Por su parte, Jara agradeció el recibimiento de los pobladores y dirigentes, quienes con banderas chilenas la rodearon, destacando la organización de la comunidad.

“Aquí hay harto entusiasmo, y eso es lo que se necesita, porque una cosa que me ha quedado clara es que cuando queremos la felicidad para nuestro país, para nuestra gente, esa felicidad también se tiene que transmitir”, indicó la candidata.

Saludo con dirigentes y porotada

Luego del punto de prensa, tanto la candidata como la senadora conversaron con los asistentes y, de forma privada, con los cocineros que las esperaban en el interior del recinto vecinal.

Tras varias fotos y saludos, Jara y Campillai se sentaron junto a dirigentas y dirigentes sociales para almorzar y, ya más en calma, dialogar.

La jornada contó con la presentación de Inti-Illimani, además de grupos cuequeros que invitaron a la candidata y a la senadora a bailar junto con los vecinos.