Rodolfo Seguel a ex timonel DC, Ricardo Hormazábal, por ataques al apoyo a Jara: ‘Tus acusaciones infundadas y malintencionadas son una falta de respeto’

Rodolfo Seguel le señala a Ricardo Hormazábal que sus acusaciones son infundadas, una falta de respeto y que buscan influenciar negativamente

Tensiones han querido generar algunos personajes tras respaldo de la Junta Nacional de la DC a la candidatura de Jeannette Jara (PC). Ricardo Hormazábal, ex presidente del partido y ex senador, criticó esta decisión e incluyó en sus cuestionamientos a Rodolfo Seguel, emblemático dirigente sindical y exdiputado DC con cuatro periodos parlamentarios, quien, recientemente había compartido sus opiniones en Última Mirada de CNN Chile.

Ver intervención de Rodolfo Seguel en Última Mirada (CNN Chile)

Seguel, reconocido por su lucha contra los abusos de AFP e isapres junto a figuras como Manuel Bustos, replicó mediante una carta abierta difundida en redes sociales. Su respuesta —sin mediar advertencia previa de Hormazábal— defiende no solo el acuerdo partidario, sino la coherencia de una militancia de 40 años «sin cargos directivos pero con lealtad institucional».

De esta forma, en un documento político y ético, el exdiputado y sindicalista Rodolfo Seguel respondió punto por punto las críticas del ex timonel democratacristiano Ricardo Hormazábal, tras los cuestionamientos de este último al apoyo de la DC a la candidatura de Jeannette Jara.

Seguel inició señalando su «sorpresa» porque Hormazábal difundió una carta abierta contra él «sin siquiera advertirme», lo que justificó su réplica pública. Recordó que su respaldo a Jara —anunciado en entrevista con Fernando Paulsen— obedece al acuerdo de la Junta Nacional de su partido, instancia que ha acatado «por más de 40 años de militancia ininterrumpida, incluso en desacuerdo». Subrayó que la lealtad partidaria exige «construir en la diversidad, no solo cuando conviene», añadiendo que «si no estamos dispuestos a eso, quizá lo honesto sería no militar».

El histórico dirigente calificó las acusaciones de Hormazábal como «infundadas, malintencionadas y reiteradas», denunciando que su tono constituye «una falta de respeto» hacia su persona, la amistad que invocan y «las personas a quienes intentas influenciar negativamente». Reivindicó su trayectoria parlamentaria —junto a figuras como Manuel Bustos y María Rozas— fiscalizando abusos de AFP e isapres: «Todo consta en actas del Congreso; si no tienes tiempo, pregunta a cualquier ex ministro del Trabajo».

Reveló, además, su colaboración directa con Jeannette Jara durante la reforma previsional: «Entregué propuestas concretas en su oficina para disminuir abusos. Eso no se alardea, se hace». Sobre los señalamientos de Hormazábal respecto al Partido Comunista, Seguel fue contundente: «No soy vocero del PC, pero tu lógica implicaría no aliarnos con nadie. Eso ignora décadas de nuestra historia: desde el retorno a la democracia, los cambios importantes surgieron de alianzas con la izquierda».

Cuestionó la visión «anacrónica y divisiva» del ex timonel: «Tu anticomunismo per se es peligroso y desprovisto de visión global. Atemoriza y aleja a quienes trabajan por el bien común». Frente al «camino propio» que Hormazábal invoca, Seguel recordó que «tuvo sentido con Frei Montalva, pero hoy no vivimos en 1960». Concluyó exigiendo «menos nostalgia combativa y más coraje dialogante», dedicando un párrafo a las nuevas generaciones: «Aportan con entereza e inteligencia. Merecen respeto, no desconfianza».

Ver declaraciones de Rodolfo Seguel. Publicación de “Tiempos Convulsos”