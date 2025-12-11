Muere Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad y férreo respaldo del dictador

La polémica figura de la extrema derecha y cercano a Pinochet, murió a los 87 años debido a complicaciones médicas.

Autor: Ivette Barrios
Este miércoles 10 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de Pablo Rodríguez Grez, abogado y académico que sufrió complicaciones de salud tras una intervención quirúrgica. Su figura controversial está marcada por la oposición radical al gobierno democrático de Salvador Allende y su papel en la defensa legal del dictador Augusto Pinochet.

Rodríguez Grez fue el fundador del Comité Cívico Patria y Libertad en 1970, un movimiento de ultraderecha que surgió con el objetivo de impedir que Allende asumiera la presidencia tras ganar las elecciones, identificándose por un violento anticomunismo.

Tras fracasar en el bloqueo político, Patria y Libertad pasó de la oposición política para radicalizarse a fines de 1972, creando las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales. Así optaron por la confrontación armada, llegando a internar fusiles de forma clandestina para sus operaciones contra la Unidad Popular.

Después del golpe de Estado de 1973, Rodríguez fue un activo partidario del régimen militar, y dentro de la esfera pública, su rol más visible fue como abogado defensor de Pinochet y su familia en causas sensibles, incluyendo las querellas por violaciones a los derechos humanos, el origen de su fortuna en el Caso Riggs y los Pinocheques.

En el ámbito académico, su pasado político generó un quiebre significativo, puesto que cuando intentó ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1997, un amplio movimiento estudiantil abortó su campaña, rechazando su vinculación con la dictadura.

Aunque se alejó de la política activa, su postura crítica nunca cesó. Ejemplo de esto es que el abogado calificó el proceso de transición a la democracia como un “fracaso de pe’ a pa’”, manteniendo su tono de ultraderecha hasta sus últimos días.

