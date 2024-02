Rompieron una ventana y se llevaron 100 cajas con botellas de aceite: Así se perpetró el robo de mercadería a la olla común de Quilpué

Durante los últimos días se dio a conocer que un grupo de delincuentes robó parte de la mercadería que sería utilizada para las ollas comunes en beneficio de los damnificados de los incendios forestales de la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en el Club Deportivo Atlético Independiente, en Quilpué, lugar al que ingresó un número indeterminado de delincuentes tras romper una ventana del recinto. Una vez dentro, sustrajeron más de 100 cajas de aceite, además de quesos, sacos de papas, proteínas, pan, utensilios para cocinar y agua.

Cabe recalcar que en dicho recinto se organizan las ollas comunes que entregan desayunos, almuerzos y onces a más de 200 personas todos los días.

El jefe de la Defensa Nacional en la zona, el contralmirante Daniel Muñoz, condenó la situación, aunque aseguró que se trata de un caso aislado:

«Esto es un caso aislado, hemos logrado tener muy buenos canales de comunicación con los vecinos, con los encargados de seguridad de la municipalidad y con las Fuerzas Armadas y policías», señaló.

«Estamos muy al tanto de esto que ocurre y estamos tomando medidas preventivas y esto es muy reciente, estamos en investigación, pero creemos que cada vez más van a ser menos los casos aislados de delincuencia», agregó.

Desde la comunidad, por otro lado, lamentaron lo sucedido asegurando que los delincuentes asestaron un golpe a los más necesitados:

«Estos muchachitos que andan robando no piensan en nadie, yo creo que es para venderla (la mercadería), no para poder ayudar (…) De que nos hicieron daño, nos hicieron daño, y no sólo a nosotros, le hicieron daño a la comunidad», declaró una de las encargadas del recinto.