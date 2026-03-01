Ruta Diaguita llama a las comunidades a defender sitios arqueológicos: Rincón Las Chilcas con patrimonio de 12,500 años

Rincón Las Chilcas en Combarbalá: El observatorio lunar Diaguita con un patrimonio ancestral de 12,500 años

Un llamado a la protección del patrimonio cultural ha realizado el medio comunitario Ruta Diaguita tras visibilizar la riqueza arqueológica y el estado de abandono del sector Rincón Las Chilcas, en la comuna de Combarbalá, región de Coquimbo. El lugar, identificado como un centro ceremonial dedicado a la fertilidad y la agricultura, alberga petroglifos con un avanzado conocimiento astronómico ligado al calendario lunar, algunos de los cuales han sido destruidos o extraídos para colecciones privadas, hecho que fue destacado por la Revista Minga Ancestral.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Ruta Diaguita mostró la importancia del enclave. «Y ahora nos encontramos aquí en el rincón Las Chilcas, un centro ceremonial dedicado a la fertilidad, a la agricultura, a la ganadería y que contempla nuestro verdadero calendario, el calendario lunar», relata el comunicador, destacando la validación científica del lugar: «Hay personas como don Gabriel que ya han sido apoyados por escribos de arqueólogos, incluso de científicos de acá del observatorio de Combarbalá, que han venido a constatar que este es un punto de observación astronómica».

La publicación, que acompaña el video profundiza en este conocimiento ancestral, explicando que un petroglifo clave en el sitio es una «malla de 29 líneas, que probablemente representaba el mes lunar de 29,5 días coincidiendo con el ciclo menstrual femenino y las fases lunares». Este sistema permitía a los antiguos habitantes organizar la siembra y la cosecha, vinculando la luna creciente con el crecimiento, la luna llena con rituales de fertilidad y la luna menguante con la preparación de la tierra.

Sin embargo, el mensaje central, resaltado por Minga Ancestral, es una crítica a la falta de protección estatal. Según denuncian, este abandono se arrastra «desde la colonia hasta la república», lo que ha resultado en una «eliminación de la historia oficial» y ha permitido «que personas destruyan los petroglifos, colecciones privadas o para llevárselo a museos patentando contra la memoria, atentando contra nuestro patrimonio cultural».

El medio comunitario refuerza la relevancia histórica de la zona vinculándola con hallazgos de piedras semipreciosas como el lapislázuli y la combarbalita, únicas en la región andina. «Se han encontrado kilos de estas piedras en entierros precolombinos desde el siglo III antes de Cristo en adelante, en Países como Perú, Argentina, Bolivia y Obviamente Chile», señalan, evidenciando las conexiones milenarias en el continente. Ruta Diaguita hace un llamado a las comunidades a organizarse para proteger estos enclaves y concluye: «Desde aquí la Ruta Diaguita, vamos a seguir en este atisbe acá antes de Combarbalá».

Mira el video con el mensaje completo de Ruta Diaguita: