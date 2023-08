Sammis Reyes, primer chileno en la NFL, anunció su retiro

El primer chileno en la historia en llegar a la Liga Nacional de Fútbol Americano (National Football League, NFL), Sammis Reyes, anunció su decisión de retirarse de la competición, a través de una publicación realizada en redes sociales.

En horas de la noche de este lunes, por medio de un video, el propio deportista dio a conocer la noticia, explicando que fue víctima de una conmoción cerebral cuyas consecuencias lo han afectado más de lo esperado.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba”, dijo Reyes, quien había llegado al Jacksonville Jaguars.

“Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL”, explicó el jugador profesional evidentemente conmovido.

Finalmente, expresó que “duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud”.

Vale mencionar que el club de Sammis, Jacksonville Jaguars de la NFLlo había dejado en la ‘lista de retirados’.

