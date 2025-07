Santiago se emocionó con “Adele: Live in Vegas – Tribute Concert”

La magia y la emoción de Adele conquistaron la noche capitalina el pasado 5 de julio, siendo el Hotel Sheraton Santiago el escenario principal del evento “Hello: Adele: Live in Vegas – Tribute Concert”.

El espectáculo internacional más aclamado de la artista británica, protagonizado por la talentosa cantante franco-brasileña Stephanie Lii, reconocida por su notable parecido vocal con Adele y su fuerza interpretativa.

Con una puesta en escena íntima, elegante y emocional, el concierto ofreció una experiencia inmersiva que combinó música en vivo, ambientación envolvente, arte y gastronomía.

El público vivió una noche cargada de emociones, coreando los grandes éxitos de Adele en un entorno cuidado y sofisticado.

Al finalizar el espectáculo, la artista agradeció la convocatoria y el cariño que le ha manifestado el público chileno. “Estoy enamorada de Santiago. pese a que me quedé solamente tres días; quiero volver y quedarme más tiempo porque estoy enamorada del público, de las personas, del afecto que he recibido de ustedes. Yo quiero volver muy luego”.

Para el director comercial de Lauburú Media, Andrés Haensel, este tipo de espectáculos son fundamentales para acercar experiencias mundiales al contexto chileno. “Queremos acercar lo mejor del espectáculo internacional a nuevos públicos, pero siempre con una mirada curada, íntima y de calidad. Este tributo no solo celebra a una de las voces más importantes de nuestro tiempo, sino que también propone una forma distinta de vivir la música en vivo”.

El tributo rinde homenaje a la exitosa residencia de Adele en Las Vegas, con un nivel interpretativo que incluso ha sido elogiado por figuras de la industria musical como Paul Farberman, exmanager de Celine Dion, quien afirmó: “he trabajado con artistas de talla mundial como Celine Dion. Créanme, no me impresiono fácilmente. Pero cuando escuché a Stephanie Lii, realmente me impresionó”.

Debido al interés y éxito que logró este espectáculo, la productora se encuentra trabajando en un tour en Chile para el verano 2026.

Además, se integra oficialmente a Lauburu Media Paul Farberman para realizar algunas presentaciones en Estados Unidos de este show e impulsar la carrera de Stephanie Lii.