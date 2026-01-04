Se abre paso a eventual formalización de exfiscal Guerra: Corte acoge querella de capítulos

Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos y habilita proceso penal contra exfiscal Manuel Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Según informó El Despertar de los Trabajadores, la resolución «despeja el camino para que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota avance hacia una formalización penal en su contra» por delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

El fallo de la Séptima Sala, identificado como causa rol 5.615-2025, declaró admisibles todos los capítulos. El medio precisa que este procedimiento «funciona como filtro judicial previo cuando se busca perseguir penalmente a jueces y fiscales» y su propósito es determinar «si existen antecedentes suficientes para autorizar que la investigación pase a una etapa penal formal». La Corte consideró relevante el poder decisorio de Guerra como fiscal regional.

La investigación, que se instaló públicamente tras el Caso Audios vinculado al abogado Luis Hermosilla, abarca causas «de alta connotación pública», todas ligadas políticamente a la derecha. El Despertar de los Trabajadores detalla que el tribunal aludió a casos como «Penta, Iván Moreira y Exalmar–Dominga, entre otras», señalando que se aportaron elementos como «resoluciones judiciales, informes y correos internos» que permitirían «sostener provisoriamente la plausibilidad de los hechos denunciados».

Con la resolución, la Fiscalía de Arica queda habilitada para solicitar una audiencia de formalización una vez que el fallo quede firme. El medio indica que «la defensa cuenta con cinco días para recurrir ante la Corte Suprema», consignó el medio.