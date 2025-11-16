“Se han reído de todo un país”: La frase que molestó a exSuprema Vivanco en audiencia de formalización “Biolorrusa”

Jueza Ibacache decretó prisión preventiva en caso "Muñeca Bielorrusa", afirmando que los imputados "se rieron del país". Abogados de Codelco calificaron la resolución como contundente. La exSuprema Vivanco criticó la audiencia, llamándola "show" y negando las burlas. La investigación revela una asociación ilícita que perjudicó a Codelco en millones.

«Se rieron del país»: La frase de la jueza Ibacache que caló hondo a la exSuprema Vivanco

La jueza Patricia Ibacache fue contundente al decretar prisión preventiva para los tres imputados del caso «Muñeca Bielorrusa», afirmando que sus actos «han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos». La magistrada señaló que los investigados «se han reído de todo un país» al participar en reuniones sociales y ostentar viajes en redes sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba, quebrando la confianza pública y generando un sentimiento de impunidad.

Desde Codelco, sus abogados representantes, Julián López Masle y Carolina Sepúlveda Varela, calificaron la resolución como «extraordinariamente contundente». Los profesionales afirmaron que el fallo judicial confirma la existencia de una «asociación delictiva» para perjudicar a la empresa estatal mediante «resoluciones judiciales espurias», en una trama de «corrupción pura y dura» que causó un daño patrimonial superior a los 20 millones de dólares.

Los letrados de la cuprífera estatal enfatizaron que el tribunal ratificó que las pruebas son contundentes, sosteniendo que «el fantasma de la corrupción en el Poder Judicial ha dejado de ser un fantasma y se ha convertido en una realidad a partir de este caso». Subrayaron que esta red de amistades destinada a intercambiar favores y pagos fraudulentos constituye «un atentado más grave que se ha perpetrado contra la credibilidad de nuestro sistema de administración de justicia».

ExSuprema Vivanco: «Un gran show del Ministerio Público»

En un marcado contraste, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, cuya presunta participación en la trama fue señalada por la Fiscalía, criticó duramente la audiencia, calificándola de «un gran show del Ministerio Público», según consigna Radio Biobío.

Vivanco, quien habría intervenido en fallos a cambio de retribuciones económicas según la investigación, aseguró que «Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos» con indicios que, a su juicio, fueron cuestionados.

La exmagistrada respondió de manera particular a una de las frases más emblemáticas de la jueza Ibacache. Frente a la afirmación de que los imputados «se han reído de todo un país», Vivanco replicó: «Nadie se ha reído aquí de todo el país. Si se alude a alguna fiesta o algún cumpleaños, creo que todos en la vida en cumpleaños o en fiestas nos hemos reído». Esta equiparación de las acusaciones de burla sistémica con risas en celebraciones privadas evidenció una notable falta de percepción sobre la gravedad de los señalamientos.

La jueza fundamentó la prisión preventiva argumentando que «la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad«. Este criterio fue respaldado plenamente por los abogados de Codelco, quienes destacaron que la resolución sienta un precedente crucial al enfrentar una corrupción que, según la propia magistrada, había sido durante años un «fantasma» para la ciudadanía y que, tras este caso, «se ha hecho realidad al interior del Poder Judicial».

