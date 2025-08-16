Se inscribió ante el SERVEL la lista “Unidad Por Chile”: Siete partidos rumbo a las parlamentarias

Este sábado 17 de agosto, el pacto "Unidad por Chile", integrado por partidos del oficialismo (PC, PS, PR, Liberal, PPD, FA) y la DC, fue inscrito ante el Servel tras intensas negociaciones hasta la madrugada. La FRVS y Acción Humanista se desvincularon para formar una lista alternativa. El plazo para inscribir candidaturas vence el lunes, según informó Radio Cooperativa.

«Unidad por Chile» oficializa pacto parlamentario tras intensas negociaciones

Fotografía portada: @maca_romandiaz


Según reportó Radio Cooperativa, este sábado 17 de agosto culminó el plazo para inscribir pactos parlamentarios ante el Servel. En este marco, partidos oficialistas y la Democracia Cristiana (DC) formalizaron su alianza «Unidad por Chile» durante la mañana, tras una extensa negociación que se prolongó durante la noche del viernes en la sede del Partido Socialista.

“Los partidos del pacto Unidad por Chile alcanzaron un acuerdo unitario para presentar una lista única de candidatas y candidatos en las próximas elecciones”

Como detalló la fuente, la urgencia por cumplir con el plazo llevó a delegados a trasladarse directamente desde la reunión nocturna al Servel. El pacto quedó integrado por el Partido Comunista (PC), Socialista (PS), Radical (PR), Liberal, PPD, Frente Amplio (FA) y la DC. La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista se retiraron para impulsar una lista paralela, pese a apoyar la candidatura de Jeannette Jara.

Radio Cooperativa destacó que el Distrito 8 fue el principal punto de fricción, al contar con solo ocho cupos para siete partidos. La DC y el FA insistieron en llevar dos candidaturas cada uno, aunque al cierre de esta edición no se confirmó qué colectividad cedió su espacio en dicha circunscripción.

La misma fuente indicó que la FRVS y Acción Humanista inscribirán su pacto alternativo durante la tarde. El diputado Jaime Mulet (FRVS) afirmó a Radio Cooperativa que su movimiento evita «un gabinete cerrado», acusando a otros de intentar «cerrar el sistema político» y enfatizando que la ciudadanía debe elegir libremente.

Con los pactos ya definidos, los partidos tienen hasta este lunes 19 de agosto para registrar candidaturas individuales ante el Servel. La conformación de «Unidad por Chile» marca un hito al integrar por primera vez en décadas a la DC con el oficialismo de izquierda en una plataforma electoral común, según la cobertura de Radio Cooperativa.

