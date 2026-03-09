«Seamos muchas Leylas»: Actividades por la memoria y legado de la comunicadora Aymara, Leyla Noriega Zegarra

A más de dos meses del fallecimiento de la comunicadora aymara Leyla Noriega, diversas organizaciones sociales han realizado emotivos homenajes para recordar su legado. El 28 de febrero en Tocopilla se realizó un encuentro socioambiental que llevó su nombre, mientras que el 8M en Arica se llevó a cabo "Seamos muchas Leylas", una actividad que incluyó un conversatorio, feria y radio en vivo. Noriega, periodista reconocida por su incansable defensa de los derechos y la justicia.

Autor: Seguel Alfredo
A poco más de dos meses de la partida de la comunicadora aymara Leyla Noriega Zegarra, diversas organizaciones sociales y comunitarias mantienen vivo su legado a través de actividades que conjugan la defensa territorial con el activismo de las mujeres.

Bajo la consigna «Voces que brotan de la tierra», el pasado 28 de febrero organizaciones de la Región de Antofagasta se reunieron en Tocopilla para dialogar sobre territorios y comunidades, en un encuentro socioambiental que relevó su imborrable trabajo como impulsora de Radio Ayni y defensora del agua, la tierra y la vida.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, activistas comunitarias de Arica convocaron para este 8 de marzo al homenaje «Seamos muchas Leylas», que se realizó desde las 17 horas en la Plaza Wanda Clemente.

La actividad, transmitida en vivo por Radio AYNI, incluyó un conversatorio sobre mujeres, pueblo aymara, derechos humanos y medio ambiente, además de una feria libre, clase de aymara y micrófono abierto. «Yo quisiera hacer más, pero creo que tiene que haber más gente, más Leylas haciendo radio, y así vamos a seguir», expresaba la periodista en una entrevista que dió sentido a la convocatoria.

Periodista egresada de la Universidad de La Frontera, magíster en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Periodismo de Investigación, Leyla Noriega Zegarra construyó una trayectoria marcada por el compromiso con las plurivoces de los territorios. Madre, hija y nieta de Belén, luego de ser propuesta por organizaciones, fue reconocida en 2024 por el Ministerio Secretaría General de Gobierno por su aporte a la radio desde la región norte. «Este premio significa una oportunidad para visibilizar la temática de los pueblos indígenas», señalaba entonces, valorando una distinción que la encontró trabajando incansablemente desde Radio Ayni y los medios comunitarios.

La partida de Leyla

Su partida, ocurrida el 29 de diciembre de 2025, provocó una ola de emocionados reconocimientos. Desde ANAMIC lamentaron que «nuestra compañera ha partido, pero vivirá siempre en nuestros corazones, en la comunicación comunitaria y libre, en la defensa de la naturaleza». MODATIMA Arica honró su memoria recordando su presencia «siempre en las causas justas, en la calle, visibilizando la lucha de los pueblos y las mujeres indígenas». Quienes la conocieron destacan su mirada fija, su sonrisa luminosa y su palabra precisa y cierta. El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Colegio de Periodistas, también manifestaban el enorme pesar, junto a diversas organizaciones y comunidades de Arica y Parinacota.

El legado de Leyla Noriega persiste en cada espacio que busca dar visibilidad a las voces de los pueblos originarios y las comunidades en resistencia. «Leyla, con tu mirada fija, tu sonrisa luminosa, tu palabra precisa y cierta, vamos a seguir», es el mensaje que convoca a ser muchas Leylas, muchas voces que, como ella, sostienen la defensa de la tierra, el agua y la vida desde la comunicación con sentido comunitario y reciprocidad andina.

Busca en El Ciudadano