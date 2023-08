Seguridad por encima de la equidad entre hombres y mujeres: La polémica frase de Luis Silva sobre la equidad de género

El consejero y jefe de la bancada republicana, Luis Silva, sigue en el ojo de la polémica, ahora por sus dichos sobre las prioridades del Estado y la equidad de género.

Esta vez, las declaraciones las ofreció durante su intervención en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional de este lunes, donde estaba exponiendo las enmiendas que presentaba el Partido Republicano.

«Lo que estamos tratando de presentar es una jeraquización que obviamente no es dogmática, no es un partido jugado, no está escrito en piedra. Es un problema político decir, partamos de la base que no podemos utilizar el verbo garantizar o asegurar de todas las obligaciones del Estado porque terminariamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Se pierde el norte hacia donde el Estado debiera poner sus prioridades», comenzó diciendo el republicano durante su intervención.

La situación se volvió complicada cuando el republicano aseveró que todas las leyes y textos presentados en las últimas décadas se presentan en un contexto y que, por la situación que se registra en estos momentos, «la seguridad demanda del Estado un compromiso mayor que garantizar la equidad entre hombres y mujeres».

«Ese ejercicio de jerarquización refleja miradas distintas sobre el bienes el cual el Estado se protege. Creemos que dado el contexto actual, la seguridad demanda del Estado hoy un compromiso mayor que el de garantizar la equidad entre hombres y mujeres o la igualdad entre hombres y mujeres. Creemos eso», concluyó Luis Silva.

"La seguridad demanda del Estado un compromiso mayor que garantizar la equidad entre hombres y mujeres" @profesor_silva



DATO: Más de 90% de las mujeres entre 18 y 26 años han sufrido de acoso sexual callejero, y un 58% ha sufrido persecución.



La igualdad no va en vereda aparte. pic.twitter.com/ra6T6W93Ry — VAR Constitucional (@VARConsti) August 7, 2023

No obstante, esto no es de sorprender debido a que una de las enmiendas busca cambiar el verbo «asegurar» la paridad de género por «promover» esta iniciativa, debilitando así la oportunidad de las mujeres de contar participación en elección popular.

Es más, según detalla la cuenta @VARConsti serían aproximadamente siete las enmiendas presentadas por el Partido Republicano que atenta contra los derechos de las mujeres.

Entre la más conocida se encuentra «en riesgo causal», la cual atenta de forma directa a la ley del aborto de tres causales, que fue aprobado en 2017.

Cabe recordar que este lunes, la expresidenta Michelle Bachelet fijó su posición sobre el aborto al abordar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el anteproyecto de la nueva Constitución, durante una nueva sesión de la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional.

