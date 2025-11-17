Selección Palestina jugó de visita en el País Vasco y terminó siendo local: 51 mil almas contra el genocidio

San Mamés alza su voz por Palestina: Un histórico partido de solidaridad por la paz

Bilbao vivió una noche histórica donde el fútbol se convirtió en un potente altavoz humanitario. Según la crónica de Diario.es, «Un estadio de San Mamés repleto de ikurriñas y banderas de Palestina ha acogido el encuentro entre Euskal Selekzioa y la selección palestina» ante 51.396 asistentes, en lo que fue el primer partido de Palestina en Europa. La emotiva ceremonia previa, con un mosaico gigante y un minuto de silencio, culminó con una gran ovación que, tal como describió el medio, «ha hecho retumbar la catedral al grito de ‘Palestina, askatu'».

Aunque el marcador acabó 3-0 para el equipo local, la victoria simbólica fue para la causa palestina. Los cánticos de apoyo llenaron el estadio y, como reportó Diario.es, un gesto definió la noche: «La Euskal Selekzioa [saltó] con kufiyas para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino». El ambiente de reivindicación fue tan intenso que, según el medio, «desde el público también han arrojado al campo aviones de papel» y el partido se detuvo minutos por una bengala lanzada desde la grada.

El momento más memorable llegó con el pitido final. Como recogió Diario.es, «el marcador (3-0 para los vascos) no era tan importante como la pancarta que los jugadores de Palestina han mostrado con orgullo, en la que se leía ‘Thank you Basque Country’ mientras se abrazaban unos a otros». Esta imagen, acompañada por los abrazos entre jugadores y el clamor constante de las gradas, se convirtió en el resumen perfecto de una jornada de apoyo inquebrantable.

El simbólico acto, que contó con la presencia de una ministra española, alcanzó otro clímax visual antes del tercer gol. El medio reportó que «las más de 51.000 personas sentadas en las gradas han encendido las linternas de sus móviles y miles de luces han brillado en el estadio San Mamés al grito de ‘Palestina askatu'», sellando con este potente homenaje una noche en la que el deporte se alió con la paz.

