Senador Huenchumilla por Amarillos y Demócratas: “Se fueron con la derecha y desaparecieron”

El senador Francisco Huenchumilla y presidente de la democracia cristiana, declaró que los partidos "amarillos" y "demócratas", con líderes exmilitantes DC que giraron a la derecha, se extinguirán tras su fracaso electoral. Afirmó que su proyecto era "un camuflaje de derecha" e hizo un llamado a los militantes de base a regresar a la DC, cuyas puertas están abiertas.

El senador reelecto en la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien también es presidente de la DC,  se refirió, a través de un video difundido públicamente, a la situación de dos colectividades políticas cuyos líderes fueron militantes de la Democracia Cristiana y que giraron hacia la derecha. El parlamentario fue categórico al afirmar: «Los que se fueron por la derecha, como los amarillos y los demócratas, hoy día se van a extinguir como partido. No resultó eso, esa apuesta. Se fueron por la derecha y desaparecieron».

En su análisis, Huenchumilla contrastó los resultados electorales de dichos grupos. Detalló que «Los amarillos sacaron cero diputados. Los demócratas sacaron una diputada en este caso. La democracia cristiana sacó dos senadores y ocho diputados en nuestro ancho camino del medio, como yo le llamo». Con estos resultados, el senador fundamenta su crítica hacia el proyecto que abandonó el centro político.

Dirigiéndose directamente a quienes apoyaron estas colectividades, el legislador extendió un llamado. «Entonces yo quiero hacer un llamado a todos aquellos militantes de la DC que creyeron equivocadamente en el proyecto de los demócratas y de los amarillos. Y les digo a mis queridos ex camaradas, ustedes de buena fe se equivocaron. Ese no era un proyecto de centro, era un proyecto camuflado de derecha». Y añadió: «Y eso fracasó. Yo los llamo a que vuelvan. Yo les abro las puertas del partido».

No obstante, Huenchumilla hizo una clara distinción entre la base militante y los líderes que impulsaron el giro a la derecha. Mientras que para los militantes de base declaró «bienvenidos sean a la DC», para los otros que lideraron, fue enfático: «Aquellos que se fueron con la derecha, se sacaron fotos y fueron a financiar sus campañas. No, ellos que sigan su camino y vean lo que hacen». Finalizó haciendo un llamado nacional a los exmilitantes de base: «De Arica a Puntarenas hago un llamado a que vuelvan a su casa. Tenemos las puertas abiertas. Porque este es el partido que Chile necesita».

El senador cerró su intervención resaltando el triunfo electoral de la DC y el fracaso de la apuesta disidente que han señalado representar el centro político del país. «En medio de nuestra crisis sacamos dos senadores y ocho diputados en todo Chile. Y nuestros ex camaradas que se fueron, hoy día están mordiendo el polvo de la derrota», sentenció Huenchumilla, reafirmando la vigencia de su colectividad.

