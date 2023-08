Senador Latorre tras promulgación de Ley de Delitos Económicos: “Esta es una ley muy importante para que en Chile no exista una justicia para ricos y otra para pobres”

Este lunes, el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales. El Mandatario en parte de su discurso destacó que “Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Todo delito económico será sancionado siempre con una multa, además de la sanción penal que corresponda”.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre (@senadorLatorre), asistió a esta actividad y declaró que “esta es una ley muy importante para que en Chile no exista una justicia para ricos y otra para pobres, donde los delitos de cuello y corbata tradicionalmente se trataban de una manera muy distinta, por ejemplo, con clases de ética o pagando multas irrisorias cuando hay daño al medioambiente o se estafa la fe pública, por ejemplo, de los consumidores con casos de colusión o con el robo de agua, por lo tanto ahora podría, incluso, en caso de comprobarse los delitos, las personas ir a la cárcel, tener consecuencias sobre gente que no pueda contratar con el Estado o incluso no puedan asumir cargos gerenciales”.

Latorre enfatizó que “Es una ley que eleva estándares, que mira la experiencia comparada y donde se llega a un consenso transversal para que Chile se ponga al día y sancionar adecuadamente de manera drástica y ejemplar los delitos económicos y ambientales”.

Nota de prensa

