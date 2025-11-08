Senadora Campillai en encuentro con Gustavo Gatica: “Tengo la esperanza y convicción que será nuestro próximo diputado por el distrito 8”

La senadora Fabiola Campillai publicó un video de su encuentro con Gustavo Gatica, ambas víctimas de ceguera por represión en 2019. Campillai respaldó la candidatura a diputado de Gatica, quien compite con apoyo del PC. La imagen simboliza resiliencia y una potente alianza política frente a la adversidad.

Senadora Campillai en encuentro con Gustavo Gatica: “Tengo la esperanza y convicción que será nuestro próximo diputado por el distrito 8”
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo
Versión PDF

Encuentro de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica: el potente respaldo de la senadora a la candidatura a diputado

La senadora Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, dos emblemas de quienes fueron víctimas de la represión en el estallido social, protagonizaron un emotivo encuentro que la parlamentaria ha compartido en sus redes sociales.

El reciente video, destacado por Campillai, da cuenta de una reunión sostenida hace cuatro años, durante su propia campaña al Senado y que según señaló “llevo en mi corazón”, y que hoy adquiere una profunda relevancia pública.

Cabe recordar que en noviembre del 2021, Fabiola Campillai, recibió el apoyo de Gustavo Gatica en el marco de su candidatura al Senado por la Región Metropolitana

Ambas figuras comparten un trágico paralelo: Campillai perdió la visión, el olfato y el gusto tras el impacto de una lacrimógena lanzada por Fuerzas represivas de Carabineros en noviembre de 2019. Por su parte, Gustavo Gatica sufrió ceguera permanente tras ser alcanzado por balines en ambos ojos durante una manifestación. “Regalé mis ojos para que la gente despierte”, es una de sus frases más recordadas. Sus casos se transformaron en emblemas de la demanda de justicia y en un llamado a la reflexión nacional.

En este contexto, el encuentro adquiere un marcado carácter político. La senadora, electa con la más alta mayoría nacional en 2021, expresó su firme respaldo a la candidatura de Gatica, declarando: “Tengo la esperanza y convicción que será nuestro próximo diputado por el distrito 8”.

Gustavo Gatica es candidato independiente con apoyo del Partido Comunista para representar a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

Este hecho ocurre, mientras en los tribunales avanza el juicio contra el exteniente coronel Claudio Crespo, principal imputado por la lesión de Gatica.

Ver video:

Relacionados

Seguel Alfredo

Tras desafuero de diputado Calisto: Senadora Fabiola Campillai pide discutir proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Grave: Senadora Fabiola Campillai advierte avance de proyecto que busca liberar a criminales sin distinción de delito

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Senadora Campillai a seis años del 18-O: “Avanzar hacia una política desde abajo”

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

"Barbaridad inaceptable": Senadora Fabiola Campillai condenó abuso, maltrato y torturas a trabajador del Hospital Base de Osorno

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Senator Fabiola Campillai Calls for Legislation to Suspend Salaries of Expelled Parliament Members

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Senator Campillai Reflects Six Years After 18-O: "Moving Towards a Grassroots Policy"

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano