Sigue a pie firme: Jeannette Jara cumple tres semanas de exitosa Gira Nacional

La candidata ha visitado 21 ciudades en las que no solo ha acercado sus propuestas de seguridad, educación y salud, sino que también ha sentido el recibimiento masivo de la gente.

Sigue a pie firme: Jeannette Jara cumple tres semanas de exitosa Gira Nacional
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Jeannette Jara: Tres semanas de exitosa Gira Nacional

Fotografía portada: Jeannette Jara en Vallenar

Fotografía: Jeannette Jara en Osorno

“La democracia se gana con transparencia y respeto”, reza una de las publicaciones de la candidata, Jeannette Jara, en su Instagram, en donde muestra imágenes de lo que ha sido su Gira Nacional que ha abarcado 21 ciudades de Chile.

Su última parada fue en la Región de Atacama, específicamente en las ciudades de Copiapó y Vallenar, en donde Jara tuvo un masivo recibimiento con gritos y banderas chilenas. En la Plaza de Armas de Vallenar se instaló una “Jaraneta” de cartón en donde los asistentes pudieron sacarse fotos.

Mientras tanto, en Copiapó, la candidata tuvo oportunidad de referirse al reportaje de CHV Noticias que dejó al descubierto la red de bots y trolls del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Afecta la democracia. Los bots no son algo menor, lo que hacen es levantar ideas con mentiras respecto a las demás candidatas. Y esto es grave, yo lo veo de alta gravedad. Y sus respuestas son todas evasivas”, declaró Jara al respecto.

En el Norte Grande, la candidata también tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus raíces familiares. Fue en Iquique, ciudad donde vive una de sus tías, donde Jara conectó con ese “pedacito de historia familiar” y publicó unas fotografías de sus abuelos y bisabuelos.

Ahora, Jeannette Jara se enfila hacia las ciudades que restan de su Gira Nacional: Valdivia, Temuco, Ovalle, La Serena, Illapel, La Ligua, y finalmente, Santiago.

Relacionados

El Ciudadano

“Hace muchísimos años que no se veía esta convocatoria”: Senadora Sepúlveda destaca masiva recepción en gira de Jeannette Jara

Hace 1 semana
El Ciudadano

Jeannette Jara emplaza a Kast por "ejército de bots": "No puede seguir dando evasivas, eso es muy poco transparente"

Hace 1 día
El Ciudadano

Jeannette Jara inicia gira por Chile con intensa agenda de actividades en Valparaíso y Quilpué

Hace 3 semanas
El Ciudadano

CUT formalizó respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Menos discurso, más calle: Jeannette Jara inicia gira ciudadana por Chile

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Con respaldo de Puente Alto: Jara incorpora a Matías Toledo a su comando

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Jeannette Jara se juntó con Hernán Rivera Letelier en Antofagasta: "Celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

¿Quién crees que será el próximo presidente (a)? Jeannette Jara arrasa con 34 %, según Criteria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara afirma que si  es elegida en primarias “seré la candidata de una coalición amplia y unitaria, no de un partido político”

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano