Sigue a pie firme: Jeannette Jara cumple tres semanas de exitosa Gira Nacional

Jeannette Jara: Tres semanas de exitosa Gira Nacional

Fotografía portada: Jeannette Jara en Vallenar

Fotografía: Jeannette Jara en Osorno

“La democracia se gana con transparencia y respeto”, reza una de las publicaciones de la candidata, Jeannette Jara, en su Instagram, en donde muestra imágenes de lo que ha sido su Gira Nacional que ha abarcado 21 ciudades de Chile.

Su última parada fue en la Región de Atacama, específicamente en las ciudades de Copiapó y Vallenar, en donde Jara tuvo un masivo recibimiento con gritos y banderas chilenas. En la Plaza de Armas de Vallenar se instaló una “Jaraneta” de cartón en donde los asistentes pudieron sacarse fotos.

Mientras tanto, en Copiapó, la candidata tuvo oportunidad de referirse al reportaje de CHV Noticias que dejó al descubierto la red de bots y trolls del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Afecta la democracia. Los bots no son algo menor, lo que hacen es levantar ideas con mentiras respecto a las demás candidatas. Y esto es grave, yo lo veo de alta gravedad. Y sus respuestas son todas evasivas”, declaró Jara al respecto.

En el Norte Grande, la candidata también tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus raíces familiares. Fue en Iquique, ciudad donde vive una de sus tías, donde Jara conectó con ese “pedacito de historia familiar” y publicó unas fotografías de sus abuelos y bisabuelos.

Ahora, Jeannette Jara se enfila hacia las ciudades que restan de su Gira Nacional: Valdivia, Temuco, Ovalle, La Serena, Illapel, La Ligua, y finalmente, Santiago.