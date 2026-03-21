Silvio Rodríguez recibió su arma para defender a Cuba: Lo había exigido ante una eventual invasión de EE.UU.

Silvio Rodríguez recibe su AKM de combate en un acto patriótico con la cúpula militar y el presidente Díaz-Canel

En un acto cargado de simbolismo patriótico, el destacado cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió este sábado, durante la celebración del Día Nacional de la Defensa, el fusil AKM que solicitó públicamente para defender a la nación. La ceremonia, que contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de los miembros del Buró Político GCE Álvaro López Miera, GCE Lázaro Alberto Álvarez Casas y GCE Roberto Legrá Sotolongo —ministro de las FAR, ministro del Interior y viceministro primero de las FAR, respectivamente—, convirtió la entrega en un hito de la unidad cívico-militar.

Según CUBASÌ, la decisión constituye un “justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del gobierno de los Estados Unidos”.

La entrega formal del armamento, efectuada de manos del General de Cuerpo de Ejército y ministro de las FAR, Álvaro López Miera, responde directamente a la actitud del trovador, quien publicó en su blog Segunda Cita: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, en alusión a las amenazas bélicas del gobierno estadounidense. CUBASÌ detalla que el autor de Ojalá recibió su arma de combate en un contexto donde su gesto “adquiere una dimensión paradigmática”, consolidando el principio de que cada cubano se prepara para defender la soberanía nacional.

La cita del artista, plasmada en su emblemático verso: “La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar y sólo fuego, y sólo fuego voy a dar”, resonó como lema de una jornada que ratificó la disposición de combate del pueblo.

El texto de CUBASÌ subraya que la iniciativa del cantautor no fue un hecho aislado, ya que su publicación en redes sociales fue replicada por otros intelectuales y ciudadanos cubanos que se sumaron a la solicitud de empuñar las armas ante cualquier amenaza imperialista. Con este acto, las FAR reconocen la disposición de Silvio Rodríguez como un ejemplo del compromiso patriótico en la actual coyuntura. Para conocer más detalles sobre esta emotiva ceremonia y las declaraciones de los presentes, lo invitamos a ver el video oficial del evento.

Ver video del Ministerio FAR con el acto: