Sindicalistas logran acuerdo colectivo con STRABAG Alto Maipo

La asamblea de trabajadores ratificó un nuevo convenio que mejora sus condiciones y salarios.

Sindicalistas logran acuerdo colectivo con STRABAG Alto Maipo
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

La asamblea de trabajadores validó un nuevo convenio que mejora sus condiciones y salarios.

El pasado martes 2 de septiembre, el sindicato interempresas nacional SINTEC Chile cerró la negociación de un nuevo convenio colectivo con la empresa STRABAG, encargada del desarrollo del proyecto hidroeléctrico PHAM (Alto Maipo). El acuerdo, ratificado por la asamblea de trabajadores, es visto por la organización sindical como un triunfo que mejorará las condiciones laborales y salariales de sus afiliados.

Este nuevo convenio colectivo se da en un contexto en el que el sindicato ha estado trabajando por las mejoras laborales de sus afiliados a lo largo de todo el país. A través de sus redes sociales, SINTEC Chile manifestó que este logro es un ejemplo del poder de la unidad sindical, y que «solo la unidad y la disciplina de nuestra clase nos dará la victoria», afirmaron.

Este logro forma parte de un esfuerzo sostenido por el «sindicalismo social», una corriente que busca fortalecer el poder de los trabajadores a través de la organización y la movilización. De esta forma, el sindicato demuestra su capacidad para negociar y lograr acuerdos beneficiosos para sus miembros.

Para la dirigencia de SINTEC Chile, este nuevo convenio colectivo es un paso importante hacia la consolidación de un sindicalismo más justo y equitativo. La organización cuenta con «El Andamio», un espacio de diálogo en El Ciudadano, donde se reflexiona sobre la importancia de la organización y la lucha de los trabajadores para el mejoramiento de sus condiciones de vida y laborales.

Relacionados

Ivette Barrios

Sindicato de trabajadores de Fundación Coanil inicia negociación colectiva pese a negativa del empleador

Hace 2 semanas
Ivette Barrios

Conductores de transporte RBU podrían irse a huelga indefinida por pésimas condiciones salariales

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Histórico acuerdo en Fondo Esperanza: Sindicato cierra huelga nacional tras conquistar mejoras laborales clave

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Por "notable abandono de deberes": Sindicatos piden salida de jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Sindicato de Peonetas de Coca-Cola denuncia despidos ilegales y persecución tras cierre de RETCO

Hace 3 meses
Ivette Barrios

CUT y Colegio de Profesores denuncian a Contraloría ante la OIT por vulnerar libertad sindical

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Sindicato de la Fundación del Magisterio de La Araucanía prepara votación de huelga legal: más de 1.000 trabajadoras y trabajadores denuncian nulo avance

Hace 1 semana
Ivette Barrios

“Nos castigan por ir a huelga”: trabajadores del casino Marina del Sol denuncian abuso empresarial

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Clínica FOLA a un paso de la huelga: Sindicato denuncia intransigencia empresarial y exige reajustes

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano