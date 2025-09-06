Sindicalistas logran acuerdo colectivo con STRABAG Alto Maipo

La asamblea de trabajadores validó un nuevo convenio que mejora sus condiciones y salarios.

El pasado martes 2 de septiembre, el sindicato interempresas nacional SINTEC Chile cerró la negociación de un nuevo convenio colectivo con la empresa STRABAG, encargada del desarrollo del proyecto hidroeléctrico PHAM (Alto Maipo). El acuerdo, ratificado por la asamblea de trabajadores, es visto por la organización sindical como un triunfo que mejorará las condiciones laborales y salariales de sus afiliados.

Este nuevo convenio colectivo se da en un contexto en el que el sindicato ha estado trabajando por las mejoras laborales de sus afiliados a lo largo de todo el país. A través de sus redes sociales, SINTEC Chile manifestó que este logro es un ejemplo del poder de la unidad sindical, y que «solo la unidad y la disciplina de nuestra clase nos dará la victoria», afirmaron.

Este logro forma parte de un esfuerzo sostenido por el «sindicalismo social», una corriente que busca fortalecer el poder de los trabajadores a través de la organización y la movilización. De esta forma, el sindicato demuestra su capacidad para negociar y lograr acuerdos beneficiosos para sus miembros.

Para la dirigencia de SINTEC Chile, este nuevo convenio colectivo es un paso importante hacia la consolidación de un sindicalismo más justo y equitativo. La organización cuenta con «El Andamio», un espacio de diálogo en El Ciudadano, donde se reflexiona sobre la importancia de la organización y la lucha de los trabajadores para el mejoramiento de sus condiciones de vida y laborales.