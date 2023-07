Sindicato Interempresas Líder consigue importantes logros en negociación colectiva con Walmart Chile

Sindicato Interempresas Líder (SIL) anuncia que ha logrado un acuerdo satisfactorio con la empresa Walmart Chile

“Hoy el SIL ha podido negociar y terminar un proceso en los plazos y en los términos panificados, fijó el derecho de la transversalidad de los beneficios para todas las empresas supermercadistas de la multinacional Walmart”, informó así SIL.

Patricio Venegas, Secretario General de SIL, explicó: “Para nosotros es preciso en esta negociación haber escrito y fundamentado que no hay trabajadores de primera ni de segunda categoría. Todos los trabajadores de Walmart necesitan contar con derechos iguales y transversales”

Compartimos a continuación, el comunicado público:

Nos complace informarles que el proceso de Negociación Colectiva 2023-2025 ha finalizado y que los esfuerzos que hemos llevado a cabo durante las últimas semanas han dado sus frutos. Anunciamos que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con la empresa Walmart Chile, que beneficiará directamente a miles de trabajadores afiliados al sindicato y a sus familias.

Durante las últimas semanas, hemos trabajado arduamente para incrementar considerablemente los montos del plan de beneficios y mejorar sustantivamente las condiciones laborales de cada trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Hemos mantenido intensas negociaciones con la empresa, presentando nuestros argumentos y propuestas de manera clara y contundente. Gracias a la unidad y el apoyo de todos los socios, logramos alcanzar un acuerdo que refleja nuestras necesidades y demandas.

“Hoy el Sindicato Interempresa del holding Walmart -SIL- pudimos alcanzar una negociación colectiva exitosa, pese a tener en contra el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo que favoreció al empleador y entorpeció la afiliación sindical en los procesos de negociación colectiva.

Hoy el SIL ha podido negociar y terminar un proceso en los plazos y en los términos panificados, fijó el derecho de la transversalidad de los beneficios para todas las empresas supermercadistas de la multinacional Walmart, teniendo en cuenta que, otras organizaciones sindicales que negociaron antes no plantearon y no lograron ello. Por lo tanto, para nosotros es preciso en esta negociación haber escrito y fundamentado que no hay trabajadores de primera ni de segunda categoría. Todos los trabajadores de Walmart necesitan contar con derechos iguales y transversales.”, explicó Patricio Venegas, Secretario General de SIL.

Este logro no hubiera sido posible sin la participación activa y el compromiso de cada uno de ustedes. Su apoyo inquebrantable y su determinación han sido fundamentales para llegar a este punto. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su lealtad y por confiar en el sindicato como su representante.

Estamos seguros de que estos cambios positivos tendrán un impacto directo en la calidad de vida de todos los trabajadores y sus familias.

Queremos enfatizar que este logro es solo el comienzo de un nuevo camino. Seguiremos trabajando arduamente para garantizar el cumplimiento de este acuerdo por parte de la empresa y para abordar cualquier otro desafío que pueda surgir en el futuro.

Una vez más, agradecemos su compromiso y confianza en el sindicato.

Juntos, hemos demostrado que la unión y la solidaridad pueden lograr grandes cambios. Seguiremos luchando por sus derechos y trabajando para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores.

¡Felicitaciones a todos por este importante logro!

Atentamente,

SIL

