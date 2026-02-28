“Solo eran niñas de 10 años”: Elevan a 108 las víctimas del ataque de Israel-EEUU a escuela en Irán

El horror en Minab: 108 niñas muertas bajo los escombros por ataque de Israel-EEUU a una escuela en Irán

La comunidad internacional ha despertado con una imagen de horror imborrable: al menos 198 niñas murieron y decenas resultaron heridas este sábado tras un bombardeo israelí que destruyó por completo su escuela primaria en la localidad de Minab, al sur de Irán.

Según fuentes de prensa de Irán, los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros del centro educativo, donde aún se teme que haya más estudiantes atrapadas, en una tragedia que ha conmocionado al país.

Al Mayadeen en Español reportó 108 las víctimas de la masacre en la escuela de Minab

⚡️⚡️ #UltimoMinuto | Irán



Fiscalía de la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán:



– Aumentó a 108 mártires el número de víctimas mortales en la escuela primaria de niñas de Minab por la agresión israelí#Iran #PalestinaOcupada #IsraelGenocida #EEUU pic.twitter.com/usQ17ZrLWF — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) February 28, 2026

HispanTV también informó sobre las 108 las víctimas :

https://twitter.com/Nexo_Latino/status/2027831525757104529

Las víctimas, estudiantes que acudían a clases, se han convertido en el símbolo más brutal del coste civil de la ofensiva. Según los reportes, el ataque no solo segó la vida de las menores, sino que también cobró la de padres y personal docente que se encontraban en el edificio.

Las labores de identificación de los cuerpos se extienden con dolor, mientras las redes sociales se inundan de imágenes del impacto que muestran la magnitud de la destrucción.

Ver reporte del comunicador Daniel Mayakovski: “Vean la «democracia» y la «libertad» que EEUU ha llevado hoy a Irán, solo eran niñas de 10 años, ¿que culpa tienen unas niñas para bombardearlas de esa manera mientras jugaban en el colegio? (…) El imperio occidental no tiene autoridad moral para dar lecciones a nadie, ¡asesinos!”

Vean la "democracia" y la "libertad" que EEUU ha llevado hoy a Irán, solo eran niñas de 10 años, ¿que culpa tienen unas niñas para bombardearlas de esa manera mientras jugaban en el colegio?



El imperio occidental no tiene autoridad moral para dar lecciones a nadie, ¡asesinos! pic.twitter.com/ikUUTBpWQI — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026

En otra publicación, señala: “Esta es una de las 57 niñas asesinadas hoy por EEUU e «Israel» en un cobarde ataque terrorista a un colegio infantil en Irán, lo bombardearon en plena mañana, cuando sabían que más infantes habría (…) Más de 204 iraníes han sido asesinados hoy por el imperio infanticida y pederasta para salvar al soldado «Israel» (…) En sus películas EEUU siempre es el salvador del mundo, en la realidad el mundo debe ser salvado de EEUU”.

https://twitter.com/DaniMayakovski/status/2027743475483955262

La provincia de Hormozgán vive su día más trágico. A esta masacre se suma el bombardeo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que dejó otras 15 víctimas fatales, sumiendo a más familias en el duelo. Mientras, más de 220 equipos de rescate de la Media Luna Roja están desplegados en varios puntos del país, intentando aliviar el dolor y encontrar sobrevivientes entre las ruinas, según han señalado agencias internacionales.

La masacre de las niñas de Minab es la peor cara de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel que ha sacudido Irán. La Media Luna Roja iraní ha confirmado un saldo provisional en horas de la tarde de 201 fallecidos y 747 heridos en ataques que alcanzaron 24 provincias. Más de un centenar de los muertos son civiles, víctimas colaterales de una operación diseñada para atacar el programa nuclear iraní pero que ha castigado sin piedad a la población.

Jamenei está vivo y «firme al mando»

En medio de la confusión y los reclamos de victoria, una noticia sacude los cuarteles generales de Washington y Tel Aviv. Contrario a lo afirmado por el presidente Donald Trump y altos cargos israelíes, el líder supremo de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, está vivo. Medios semioficiales como Tasnim y Mehr, citados por Al Jazeera, confirman que se mantiene «firme y firme al mando del campo», desmintiendo los rumores sobre su muerte y consolidando la resistencia iraní mientras los misiles siguen cruzando el cielo de Oriente Medio.