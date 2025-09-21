Stephanie Vaquer y su triunfo histórico en lucha libre: Chilena de San Fernando es campeona mundial de la WWE

De San Fernando al mundo: Stephanie Vaquer alcanza la gloria y hace historia como la primera campeona mundial sudamericana de WWE

Stephanie Vaquer, la luchadora oriunda de San Fernando, Chile, se consagró en la cima de la lucha libre profesional al conquistar el Campeonato Mundial Femenino de la WWE en el evento Wrestlepalooza, según reportó 24 Horas.

Con esta victoria, Vaquer se erige como la primera mujer sudamericana en la historia en alzarse con un título máximo en la empresa más importante del mundo del entretenimiento deportivo, un hito monumental para la región.

En un encuentro de alta tensión, “La Primera” se impuso a la formidable japonesa Iyo Sky, reconocida por su versátil arsenal que combina lucha técnica y aérea con gran velocidad, detalló la fuente de 24 Horas. La chilena selló su triunfo con una espectacular maniobra aérea, el “Spiral Tap”, ejecutada desde el esquinero, que culminó en el conteo de tres y desató el júbilo del público presente en el recinto de Indianápolis, tal como narró Cooperativa.cl.

El camino de Vaquer hacia la corona ha sido meteórico. De acuerdo con la información de 24 Horas, la luchadora debutó en WWE el 10 de junio de 2024 y necesitó apenas 152 días desde su llegada a la marca principal para alcanzar el cetro mundial. Su oportunidad titular la obtuvo al ganar una encarnizada Battle Royal con otras 19 mujeres en el evento Evolution, que la acreditó como la contendiente número uno, aunque la lucha originalmente pactada contra Naomi se pospuso para Wrestlepalooza tras el anuncio del embarazo de la entonces campeona.

El evento Wrestlepalooza también marcó un precedente en la transmisión de los espectáculos de WWE, ya que, como explicó 24 Horas, se realizó en el contexto de la nueva alianza con ESPN, que se encargará de transmitir los eventos “premium” en Estados Unidos. Para Chile y el resto de Latinoamérica, las transmisiones continuarán sin cambios a través de Netflix. Tras su victoria histórica, Stephanie Vaquer celebró el emotivo momento en el ring junto a su padre, Héctor, quien viajó expresamente desde Chile para acompañarla en la noche más grande de su carrera.

